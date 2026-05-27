Съдебно рамо с облага "имот" за кметицата на Габрово и брат ѝ

В истинска каша на българското "правосъдие" се превърна казусът с най-старата кожарска фабрика в България, която в момента е работещо предприятие. Собствеността върху фабриката, която се намира в Габрово, на ул. "Орловска" 154, от години е обект на спор, в който личен интерес и то заявен пред Габровския районен съд има кметицата на града Таня Христова, заедно с брат ѝ Димитър Баджаров и майка им Теменужка Баджарова. Скандално обаче е развитието на целия случай, което обективно поставя въпросът дали Христова използва влиянието си като кметица, за да спечели – ОЩЕ: Краде ли кметицата на Габрово апетитен имот чрез брат си?

Правосъдие по български

В момента за имота, в който се намира кожарската фабрика, се водят две дела. Първото е дело 104/2026 в Габровския окръжен съд, като отговорен за решаването му е съдия Деян Атанасов. Второто е дело 1/2026 в Габровския районен съд, там съдия-докладчик е Боян Косев.

На база документи по двете дела, с които Actualno.com се сдоби, се създава впечатление, че ако първото дело, което е основното, бъде е в полза на кметицата и семейството ѝ, то трудно ще има път за обжалване – защото второто дело ще върви до последна инстанция в Габрово (Районен и Окръжен съд). Чак след това Върховният касационен съд (ВКС) би решавал казуса, но само 5% от делата, които стигат до ВКС, биват допускани за разглеждане. А в първото дело съдия Атанасов не признава правен интерес на ищецът "Чинков пропърти", като прекратява делото, въпреки заявеното давностно владение. Прекратява делото и за "Гилини", като го препраща на Райония съд с цел делото да не излезне от контрола на габровските съдилища. Юридическата защита на двете компании цитира определения и решение на Върховния касационен съд (ВКС), че дори ако даден съд реши, че ищец по имотен спор няма правен интерес, съдът трябва да даде срок на ищеца да изложи фактически твърдения дали има интерес, което не е станало в настоящия случай (определение №558/19.11.2013г., определение №725/11.11.2015г., решение №164/04.07.2012 г.).

Конкретен бетонен аргумент от съдебната практика защо решението на съдия Атанасов е толкова скандално: "В определение №447/24.09.2010 г. по ч.гр.д.№416/2010г. на Трето ГО на ВКС е прието, че съдът на основание чл. 130 от ГПК може да прекрати производството по (имотно) дело когато искът е изначално недопустим, но не и когато преценката за допустимостта му зависи от установяването на твърдяните в молбата факти на базата на ангажирани по делото доказателства, тъй като проверката за допустимост, основана само на данните, черпени от исковата молба, не може да бъде нито пълна, нито окончателна".

Същността на делата

С първото дело, пред съдия Атанасов, компаниите "Чинков пропърти" ЕАД и "Гилини" ООД претендират, че имат право на собственост на 100% върху имота. Те са представили документи за това – нотариален акт, договор за покупко-продажба, но освен това и претендират за право на собственост по давност, защото стопанисват имота вече над 10 години. Във второто дело, пред съдия Косев, габровската кметица Таня Христова с брат си Димитър и майка им Теменужка искат от съда да им признае право на собственост от 0,6613% върху идеални части от всички сгради в имота.

По второто дело предстои заседание на 29 май, 2026 година – със сериозна спънка за "Чинков пропърти" и "Гилини". По делото Христова, брат ѝ и майка ѝ са поискали да свидетелстват трима души в тяхна полза и на 30 април 2026 година, съдия Боян Косев се е съгласил. Юридическите представители на "Чинков пропърти" и "Гилини" обаче нямат представа кои са тези свидетели, а и до днес (27 май, 2026 година) съдията не е отговорил на молба от адвоката на двете дружества да предостави имената им и за какво ще свидетелстват. Интересно тогава как може юридическата защита на двете дружества да се подготви и да разпита въпросните свидетели? Тези свидетели ще свидетелстват за отрицателни факти, без да има иск за давностно владение. Докато ответниците "Чинков пропъти" ЕАД и "Гилини" ще водят трима свидетели, които ще доказват давностно владение, по направеното възражение с ИМ (искова молба). Целта е видима - да се счупи първото дело и докато се обжалва същото, в габровския район нещата да се решат по габровски, феодално и не по закон.

(Не)случайни безобразия

Има и още предистория заради имота, собствеността и владението му – тя също е скандално звучаща.

Вече има решение на Габровския административен съд, с което е отменена заповед на зам.-кметицата на Габрово Мария Йозова – с въпросната заповед тя иска "Чинков пропърти" да премахне "незаконен строеж". Незаконният строеж всъщност е основен ремонт на промишлените сгради в имота. И въпреки съдебното решение, на 27 ноември, 2025 година Йозова пак издава по същество същата заповед – за установяване на незаконен строеж, като и в двата случая сигналите са от Таня Христова (по същество началник на Йозова, защото Христова е кметица), Димитър Баджаров и Теменужка Баджарова. При окончателно установяване на незаконен строеж, владението на сграда 4 в имота няма да е "Чинков пропъти" и "Гилини", а ще мине в ръцете на семейството на Христова. Това е ключово, защото през сграда 4 минава достъпът и до другите сгради в имота – ОЩЕ: Присвояваш вратата и хубавият имот е твой: Така ли прави кметицата на Габрово?

За капак – фирми, които са на брата на Христова Димитър Баджаров и на Стефан Георгиев, сключват договори за наем на сградите в имота през 3 години чак до 2055 година – ПРИПОМНЕТЕ СИ ПОДРОБНОСТИ: Кметицата на Габрово Таня Христова не признава българския закон и решението на съда: Ето защо (ВИДЕО)