Шакира кани деца от Уганда за "специално и незабравимо" шоу на Мондиал 2026

Танцовата група Ghetto Kids от Уганда е поканена да участва в грандиозното полувреме на финала на FIFA World Cup, където ще споделят сцената със световната звезда Шакира. Събитието се очертава като историческо, тъй като за първи път финалът на турнира ще включва мащабно шоу, подобно на "Super Bowl".

Шакира ще изпълни официалната песен на турнира "Dai Dai", записана в колаборация с нигерийската афробийт звезда Burna Boy. Песента вече се позиционира като глобален химн на турнира, продължавайки традицията на певицата да създава емблематични футболни хитове след "Waka Waka".

В новото видео към песента участват не само футболни суперзвезди, но акцентът пада върху танцовата формация Ghetto Kids. От улични танцьори в Кампала младите таланти на Африка се превърнаха в международно признат феномен.

Ghetto Kids са добре познати с участията си в международни проекти и телевизионни формати като Britain’s Got Talent, както и с колаборации с артисти като French Montana. Тяхното включване във финала на Световното първенство се приема като символичен момент за африканската младежка култура и влиянието ѝ върху световната сцена.

Във видео, в което Шакира се обръща към своите фенове, певицата подчертава, че иска шоуто да бъде усетено като "специално и незабравимо".

"Ето защо реших да поканя, колкото се може повече от вас да танцувате с мен на финалите. Затова вече поканих Ghetto Kids от Уганда."

Новината идва на фона на по-сериозен контекст в Африка, където има опасения около епидемия от ебола в някои региони. Това вече доведе до засилени здравни мерки и ограничения за пътуване, включително и от страна на САЩ за определени държави от региона. Въпреки това, експерти посочват, че рискът за феновете на самото първенство остава нисък благодарение на строг контрол и международни здравни протоколи.

Комбинацията от Шакира, Burna Boy и Ghetto Kids превръща финала не само в спортно събитие, а в глобален културен спектакъл. Очаква се шоуто да бъде гледано от милиарди зрители и да подчертае темите за културно единство, младите таланти и ролята на Африка в съвременната поп култура.