Истината излезе наяве! Кристиян и Елеонора от "Ергенът" изживели сериозна криза (ВИДЕО)

27 май 2026, 15:51 часа 0 коментара
Снимка: bTV, фотограф: Филип Станчев
Въпреки драматичните обрати и скандалните раздели и в тазгодишното издание на  "Ергенът" , шоуто доказа, че истинската любов може наистина да бъде открита в риалити предаване. За Кристиян и Елеонора финалът завърши с романтичен годеж на Бали, а днес, 27 май, двамата за първи път дадоха интервю в "Преди обед", за да разкажат за преживяното. Въпреки щастливия край на приказката, не са липсвали и моменти на кризи и трудности. 

"Когато излязохме от "Ергенът" всичко беше цветя и рози няколко седмици...месец и после минахме през трудности.", призна Елеонора в студиото.

Периодът на изолация след прибирането им от Шри Ланка в България се оказал истиснко изпитанице, но според финалистката, която откри любовта в лицето на Крис, именно той е запазил баланса и е успял да съхрани силните романтични чувства. Двамата успяват да се опознаят добре и превъмогват напрежението. 

Здрава връзка

Пътуването да Бали се оказало ключово за запазването на отношенията им. 

Влюбените риалити участници обясниха, че са искрени в намеренията си един към друг и не са заедно само за добрия имидж и личен пиар.

Припомняме, че Елеонора влезе в предаването с отоврено сърце, въпреки разочарованията от миналото. И ето я няколко месеца по-късно - днес е не само щастливо обвързана, но и сгодена. 

Ева Петрова
