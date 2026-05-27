Любо Пенев пребори болестта! Ел Голеадор се завръща край тъч линията и поема емблематичен столичен тим!

Феновете на футбола у нас получиха отлична новина, след като днес стана ясно, че Любослав Пенев е преборил коварната болест и ще се завърне край тъчлинията. Както е известно, в последната половин година легендарният нападател води битка с онкологично заболяване, като в началото се наложи да се лекува по спешност в Германия. Според колегите от „Спортал“ Ел Голеадор вече е напълно здрав и дори ще започне работа съвсем скоро.

„Любо се чувства отлично! Скоро ще се завърне!“

Информациите сочат, че Любо Пенев ще поеме един от емблематичните софийски клубове. Става въпрос за Локомотив София. В последните седмици имаше редица спекулации, че опитният специалист преговаря с ръководството на „железничарите“, но те не бяха потвърдени заради здравословното му състояние.

„Любо се чувства отлично! Скоро ще се завърне! Възстановяването му върви много добре, а той не спира да работи и да се бори, за да се излекува изцяло“, споделили близки до Пенев пред „Спортал“.

Пенев премина през много тежко изпитание

В последните месеци Пенев премина през много тежки изпитания. Той бе приет в болница в Германия в критично състояние, но лекарите успяха да го стабилизират. След това бившият голмайстор се завърна в България със съдействието на собственика на ЦСКА Валтер Папазки, който прати самолет, за да прибере Ел Голеадор и той да продължи лечението си у нас. Това е дало резултат и само 4 месеца по-късно Пенев е готов да започне отново работа.

ОЩЕ: Любо Пенев с емоционално послание към ЦСКА след спечелването на Купата