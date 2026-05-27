Висока цена в мач без значение: Левски даде свидна жертва преди мачовете в Шампионска лига

Левски спечели първата си шампионска титла на България от 17 години насам. Радостта беше огромна, а празненствата - запомнящи се. "Сините" на практика доиграваха сезона си, след като победиха ЦСКА 1948, за да подпечатат титлата. Но това не се усети в нито един момент. Възпитаниците на Хулио Веласкес не се отпуснаха и до края на първенството и добавиха още точки в актива си. Но точно накрая, в последния кръг на Първа лига, във втория мач с ЦСКА 1948 от плейофите, Левски претърпя голяма загуба. Армстронг Око-Флекс получи лоша контузия.

Армстронг Око-Флекс беше немсеняем титуляр в Левски

Армстронг Око-Флекс пристигна в Левски, след като "сините" платиха откупната му клауза на Ботев Пловдив. Въпреки че от страна на "канарчетата" имаше протести, трансферът беше признат и Око-Флекс официално премина на "Герена". На крилото не му трябваше много време да се превърне в звезда на отбора. Той вкара 2 гола и даде 1 асистенция още в първите си 3 мача за Левски. Но след това постепенно формата му спадна, като в плейофите той записа само 1 асистенция. Но през цялото това време Хулио Веласкес не го извади от стартовия състав, тъй като Око-Флекс внасяше много острота в нападението на "сините".

Око-Флекс се контузи в послендия мач на Левски

Докато не се стигна до последния мач на Левски - гостуване на ЦСКА 1948. Въпреки че отдавна бяха спечелили титилата, "сините" излязоха с титулярния състав. Естествено, Армстронг Око-Флекс започна по лявото крило. Той отново беше много активен, но престоят му на терена се оказа по-къс от очакваното. В 31-та минута ирландецът получи лоша контузия, която наложи той да бъде заменен принудително. Все още няма официална информация колко дълго ще отсъства офанзивния футболисти, но тази новина изобщо не е добра за Левски.

Със спечелването на родния шампионат, "сините" си осигуриха място в предварителните квалификационни кръгове на Шампионска лига. Те вече научиха потенциалните си съперници, като сред тях има доста сериозни отбори. Ако контузията на Армстронг Око-Флекс се окаже тежка, той може да пропусне първите мачове на Левски в Европа и това със сигурност няма да помогне на отбора.

