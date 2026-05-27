"Нито една тухла не е положена": ГЕРБ отричат по тяхно време да се е строяло в "Баба Алино" (ВИДЕО)

След като варненския кмет Благомир Коцев изнесе информация за незаконно строителство в местността "Баба Алино" - от местната структура на ГЕРБ във Варна отрекоха по тяхно време да е имало такова. "До края на 2023 г. в местност "Баба Алино" не е забит един пирон, не е отсечено нито едно дърво, нито една тухла не е положена. Цялото строителство е започнало след това", заяви общинският председател на партията Тодор Балабанов по време на пресконференция.

Той отрече и обвиненията на "Продължаваме промяната" за политически чадър над украинската групировка, която си е построила мини градче в гората.

"Коцев вчера се събуди от "Фейсбук" и осъзна, че е кмет на Община Варна. За пореден път някой му даде акъл кой да му е виновен", каза още Балабанов. ОЩЕ: ПП искат разследване около Олег Невзоров: Твърдят за чадър във Варна (ВИДЕО)

От местната структура на ГЕРБ обвиниха кмета на Варна в бездействие. Ето защо по инициатива на партията председателят на общинския съвет е внесъл предложение за включване на извънредна точка в дневния ред на съвета, на което искат лично изслушване на кмета на Община Варна по темата с незаконните строежи.

По тяхна информация също има издадени 27 удостоверения за търпимост на незавършените постройки.

ГЕРБ знаят за още незаконни строежи

От местната структура на ГЕРБ са задавали въпроси към кмета и общината за незаконното строителство още от 2024 г.

Стоян Петков от ГЕРБ, който в мандата на ГЕРБ е бил главен архитект на Община Варна, уточни, че от партията са подавали сигнали към различни компетентни институции и към сегашния момент няма нито една процедура за констатация за незаконен строеж.

Той обърна внимание, че местността "Баба Алино" не е единственото място, където се случват незаконни строежи.

"Питал съм какво се случва с незаконната постройка до Делфинариума в местността "Салтанат". Освен тази сграда, която незаконно я събориха частично и я построиха, последните месеци разбрахме, че тя даже е надстроена. Към тази незаконна ситуация може да коментираме и един ресторант, който е на брега в близост до Буната, където по същия начин две години и поовина анализ, отговор, констатации - няма", каза още Петков. ОЩЕ: Протекция на много високо ниво в София: Кметът на Варна с разкрития за инвеститора на сочени за незаконни къщи