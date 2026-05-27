Колекция Stradivarius представя Веско Ешкенази с любими произведения от Менделсон и Сен-Санс

27 май 2026, 15:18 часа 540 прочитания 0 коментара
Снимка: Европейски музикален фестивал
Почти изцяло разпродадена е вече залата за третия концерт от цикъла Колекция Stradivarius, в който солист ще бъде един от най-обичаните български музиканти – Веско Ешкенази. Почитателите на цигуларя вече с нетърпение очакват неговата изява на 5 юни 2026 от 19:30 ч. в зала "България", когато той ще свири с музикантите от оркестър "Кантус Фирмус" и маестро Ивайло Кринчев на диригентския пулт. Романтичната програма представя шедьоври от Феликс Менделсон-Бартолди: Концерт за цигулка и оркестър в ми минор и Симфония №4 "Италианска", както и меланхоличната "Хаванеза" за цигулка и оркестър от Камий Сен-Санс.

Колекция Stradivarius за втора поредна година среща меломаните с изявени български инструменталисти и техните забележителни цигулки. Поредицата се реализира в рамките на 26-ия "Европейски музикален фестивал" с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община – Календар на културните събития за 2026 г.

Фотограф: Костадин Кръстев

"Моето второ аз", така Веско Ешкенази нарича цигулката "Гуарнери" от 1742 година, с която вече над 10 години има привилегията да свири на сцената. Като дългогодишен концертмайстор на един от най-елитните световни оркестри – Концертгебау в Амстердам, музикантът получава първата си цигулка "Гуарнери" още през 2000 година, а през 2012 година идва новата възможност със сегашния инструмент, отново на същия велик лютиер. "Тази цигулка е наистина изключителна. Тя е една от най-добрите на майстора Гуарнери дел Джезу, от неговия златен период. С такъв инструмент трябва време, спокойствие, работа и задълбоченост. Има един период, както и при хората – трябва да се запознаем, да усетим един друг, как реагираме на определени неща, на определен начин на свирене. Това са инструменти от най-висока класа и изискват много голямо внимание към натиска на струната с лъка, към отзвучаването. Това е характерно може би за първите шест месеца или година от такова запознанство", споделя прочутият български музикант.

Подобно на повечето ценни инструменти, оцелели през вековете, цигулката, с която свири Ешкенази, има интересна история. През XIX век тя е принадлежала на френската цигуларка Камила Урсо, първата европейска жена, осъществила турне в САЩ. По-късно, за почти 50 години, инструментът е собственост на легендарния Джоузеф Силвърстийн, дългогодишен концертмайстор на Бостънския симфоничен оркестър, прочут солист и камерен музикант. След края на неговата кариера цигулката достига до Амстердам и е предоставена на "Концертгебау" и конкретно на Веско Ешкенази от частни лица, които по този начин подкрепят класическата музика.

Фотограф: Костадин Кръстев

За изявата си на 5 юни цигуларят е избрал произведения, които са важна част от артистичния му път още от неговите ранни сценични години. Веско признава, че Концертът в ми минор на Менделсон е едно от първите произведения, чрез които е открил за себе си усещането за звучност, мелодика и хармония, които е търсел като млад изпълнител. "Хаванеза" пък остава за него особено близка със своя романтичен и леко меланхоличен характер, както и с изящния си френски музикален облик. Цигуларят припомня и любопитния факт, че макар творбата да е вдъхновена от Хавана, Камий Сен-Санс никога не е посещавал кубинската столица, а композицията пресъздава неговата собствена представа за звученето и атмосферата на града.

Фотограф: Петър Петров

Във втората част на вечерта оркестър "Кантус Фирмус" под диригентството на маестро Кринчев ще представи блестящата Симфония №4 "Италианска" от Менделсон – произведение, което и днес завладява публиката със своята жизненост, изящество и ярка емоционалност. Един от утвърдените български диригенти с международна кариера, Ивайло Кринчев работи активно както в симфоничния, така и в оперния репертоар и е чест гост на сцени в Европа и Азия. От години той си сътрудничи с оперни и симфонични състави в Южна Корея, а у нас е добре познат със своя прецизен стил и внимание към детайла в интерпретацията.

"На пръв поглед симфонията има едва ли не програмен характер, но по-скоро това е емоционалната представа, която Менделсон вгражда в нея чрез картините от слънчева Италия. Музиката притежава бликаща енергия, безкрайна мелодика и добре изградена структура, което я прави толкова любима за публиката", казва диригентът. "За мен, може би, предизвикателството е да се постигне тази деликатност на звукоизвличането, която притежава едновременно енергия и онази мекота и аристократичност, която самият композитор носи като характер в себе си", споделя Ивайло Кринчев.

Единични билети за събитието все още могат да се намерят на касата на зала "България" и в мрежата на Eventim.

Яна Баярова Редактор
