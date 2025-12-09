Открива се виртуален музей на българския куклен театър

На 15 декември 2025 г. от 19:00 ч. във фоайето на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" (сграда Б, ул. "Стефан Караджа" 20) ще бъде представен Виртуален музей на кукления театър – проект, насочен към дългосрочното съхраняване на културното наследство на българския куклен театър. Като материални артефакти – куклите стареят, а при неправилно съхранение могат да бъдат увредени безвъзвратно. Тяхната дигитализация и онлайн представяне ще позволи студенти, изследователи и любители на кукления театър от цял свят да се запознаят с творчеството на българските куклени артисти през десетилетията.

Настоящият проект има за цел да изгради дигитална галерия с първата серия сканирани кукли, превърнати във високореалистични 3D модели чрез технологията фотограметрия. Това позволява куклите да бъдат представени с максимална точност и детайлност – ключово за бъдещото им изследване, възстановяване и опазване.

"Избрахме технологията фотограметрия, тъй като позволява предаване текстурите на материала с фотографска прецизност. С подобна технология досега съм работил по заснемането на архитектурни паметници на културата в проектите "Каменните мостове на България" и "Архитектурни елементи от периода на Сецесиона в България". Разликата тук е, че се работи с много по-малки мащаби и това беше основното предизвикателство" споделя Калоян Николов, идеолог и технологичен мозък зад проекта.

Към момента виртуалният музей включва 3D модели на кукли от спектакли на Театрална формация "Сенджу", Театър 199, Младежки театър "Николай Бинев", Puppet’s Lab, фондация "Арте Вива", театър "Ателие 313", театър "Карлсон", Up A Tree Puppet Studio, както и такива от личната колекция на Наталия Гочева и проф. Славчо Маленов.

Ева Кьосовска, селектор на куклите споделя: "Всички, които ме познават, знаят колко много се вълнувам от новите технологии и тяхното приложение в сценичните изкуства и най-вече в кукления театър. Инициатор съм и на част от проектите за дигитални лаборатории към международния куклено-театрален фестивал "Двама са малко, трима са много", които пожънаха огромен отзвук в България и чужбина. Настоящият проект е още едно технологично предизвикателство, което ще даде възможност на кукления театър да се възползва от иновациите и да бъде в крак с времето".

Премиерата на проекта ще бъде придружена от VR представяне, което ще позволи на посетителите да разгледат дигиталните модели в потапяща среда и да се запознаят отблизо с идеята за дигитално съхранение на културни ценности. След представянето – музеят ще бъде свободно достъпен онлайн, а създателите му се надяват с времето да може да бъде допълван с кукли от цялата страна, минали, настоящи и бъдещи спектакли.

"Това е уникална възможност да се погрижим за паметта на кукленото изкуство. Сега представяме само една малка колекция, но тази дигитална платформа може да прерастне в истински дигитален архив, който е модерен, интерактивен. В бъдеще си представям, че в Музея ще съберем не само 3D модели на кукли, но и на сценография, информация за кукломайстори, артисти, спектакли и прочее. Подобна инициатива представлява интерес както на национално ниво, така и в международен план, тъй като ще е достъпна онлайн от цял свят, за всички кукленици."" споделя продуцентът и идеолог на проекта, Любомира Костова.

Проектът се разработва от "Рубекула" ООД – организация, част от независим културен сектор, в партньорство с АКТ Унима България и архитектурно студио sooda. Партньор на събитието е и НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов". Инициативата съчетава традиция и съвременни технологии, за да осигури устойчив дигитален архив на едни от най-значимите кукли в съвременното куклено изкуство.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична община и е вдъхновен от международни практики в дигитализацията на културното наследство, адаптирани към контекста на българския куклен театър.