Спектакъл между светове: тайванският U-Theatre на сцената на НДК

Световно признатата тайванска трупа U-Theatre ще представи за първи път в България своя спектакъл "Мечът на мъдростта". Остават броени дни до представлението - на 20 декември 2025 г. в Зала 1 на НДК, което обещава да потопи публиката в атмосфера, в която ритъмът, движението и духовността се сливат в едно.

История и философия на U-Theatre

Трупата е основана през 1988 г. от Лиу Руо-Ю на планината Лаочуан. От 1993 г. към нея се присъединява барабанистът и перкусионен диригент Хуанг Чи-Чун, носейки богатата традиция на тайванските барабани – елемент, който се превръща в сърцевина на техния сценичен език.

Стилът на трупата "U-Theatre Aesthetics" - представлява синтез между източни традиционни практики и съвременно сценично изкуство. В представленията им се преплитат бойни изкуства, тай чи, ритуали, музика, танц, литература, театър и медитативни движения. А главната цел: чрез изкуството да постигнат състояние на вътрешен мир и осъзнатост — и да предадат тази енергия на публиката.

U-Theatre не е просто театрална трупа — това е общност, която търси хармония между тяло, дух и звуци. Освен сценични представления, U-Theatre отдава голямо значение на духовното развитие на своите членове — чрез бойни изкуства, тай чи, медитация и упражнения. А тяхната базова сцена е на планината Лаочуан, наричана "дом" на U-Theatre - място, което съчетава природа, спокойствие и възможност за тренировка и самоусъвършенстване.

"Мечът на мъдростта" е едно от най-емблематичните представления на трупата – динамична смесица от барабани, танц и бойни изкуства, вдъхновена от будистки стихове и символиката на пътя към вътрешна яснота. Творбата проследява пътя на "Просветения воин" – метафорично пътуване към себепознание и пробуждане.

Какво казват критиците за U-Theatre и "Мечът на мъдростта"

Според тях силата на U-Theatre е именно в това, че не търси блясък чрез визуални ефекти или грандиозни декори, а чрез минимализъм, телесна дисциплина, ритъм и вътрешна енергия.

"The Times" определя представлението като "абсолютна хармония на тяло и дух", а "Financial Times" го описва като "едно от най-духовните и въздействащи съвременни сценични преживявания".

U-Theatre не се вписва в нито една традиционна категория — това не е класически танц, нито драматичен театър, нито шоу с музика. Те трансформират сцената в място на духовно търсене, където дисциплината и свободата, сила и спокойствие се преплитат. Накратко — U-Theatre печели не с ефекти, а с искреност.

Публиката в София ще има възможността да се докосне до едно от най-оригиналните сценични изкуства от Източна Азия – на 20 декември, в Зала 1 на НДК. Билети се продават в системата на Ивентим.