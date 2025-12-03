Изключителната "Кармен" на Антонио Гадес и Карлос Саура за първи път в България

"Кармен" е най-добрият испански спектакъл и ще бъде представен за първи път у нас на 21 и 22 май 2026 година в зала 1 на Национален Дворец на културата. Вдъхновяващата постановка "Кармен" е един от големите крайъгълни камъни в съвременния испански танц – майсторска смесица от художествен балет и фламенко. Създадена през 1983 г. като филм в сътрудничество с режисьора Карлос Саура, "Кармен" по-късно е адаптирана за сцена. Оттогава се превръща в световен символ на испанското културно изкуство.

Вдъхновен от новелата на Проспер Мериме, Антонио Гадес се стреми да коригира това, което вижда като изкривяване на образа на Кармен: "Не ми харесваше погрешният, стереотипен образ, който тя си беше спечелила, само защото беше жена, отдадена на любовта и горда със своите корени", обяснява Гадес. В неговата версия Кармен се превръща в символ на достойнството и женската еманципация. Балетът лишава характера от оперна изкусност, изобразявайки я вместо това като жена, която се осмелява да избере собствената си съдба.

В представлението участват множество артисти и танцьори, които създават дълбоко и многопластово преживяване, в което историята на Кармен е разгърната. Чрез минималистична постановка, фламенко на живо и поетични преходи, Гадес и Саура ни оставят един от най-изпълняваните испански балети, вечен културен ориентир и феномен, който продължава да вълнува публиката на всички континенти.

Възхитителната "Кармен" ще бъде представена за първи път у нас на 21 и 22 май в зала 1 на НДК. Билети на предколедни цени ще се продават от 5 декември онлайн и в търговската мрежата на Ивентим. Цените на билетите ще се повишават с наближаване на датата на събитието!

Деца до 6-годишна възраст (вкл.) влизат без билет, но без право на място. Деца от 7 до 16-годишна възраст ползват 50% намаление. Всички лица до 18-годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: (https://securitysks.com/?page_id=734).

