Премиера на комедията "Идиотът звъни винаги три пъти" през януари

Новата година в Театър Artvent ще започне с тройно позвъняване на вратата. Премиерата на пиесата по Ханох Левин „Идиотът звъни винаги три пъти“ ще бъде на 26 януари 2026 г. Режисьор е Богдан Петканин, а актьорите са в състав Антоан Петров-Анди, Дона Вълова, Петьо Петков-Шайбата, Мая Бежанска и Асен Лозанов.

Повече за постановката

„Идиотът звъни винаги три пъти“ е еуфорична театрална комедия с елементи на абсурд, а също така малко драма, мелодрама, сатира и още два-три жанра, непознати на изкуството. Спектакълът разказва за мъжа, който обича до полуда, жената, която винаги има оправдание, и приятеля, който уж просто минава.

Смях, отчаяние и леко задъхана екзистенциална паника, поднесени с онази интелигентна жестокост, с която Левин умее да превръща човешката глупост в изкуство. История за страст, самозаблуда и вечната нужда да вярваме, че „този път ще е различно“.

Главният герой съдия Ламка е убеден, че е открил жената на живота си - възвишена, благопристойна и, разбира се, „скромна“. Само че зад нейните сълзи и романтични въздишки се крие не любов, а добре координиран дипломатически корпус от ухажори.

Докато Ламка философства за любовта, ревнува с класа и страда с достойнство, светът около него се разпада с олимпийско спокойствие.

А звънецът - той звъни. Три пъти.

Художник на пиесата е Жанета Иванова, музикалното оформление е дело на Дамян Попов. Продуцент е БАЗА Х, а Artvent стои зад рекламата и разпространението.

