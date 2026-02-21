Правителството на Гюров:

Принц Андрю може да бъде лишен и от правото да стане крал

21 февруари 2026, 7:55 часа 382 прочитания 0 коментара
Принц Андрю може да бъде лишен и от правото да стане крал

Британското правителство обмисля въвеждането на законодателство за отстраняване на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, брат на крал Чарлз Трети, от линията за наследяване на трона, предаде БНР. Заместник-министърът на отбраната Люк Полард заяви пред Би Би Си, че ходът, който би попречил на Андрю някога да стане крал, е "правилното нещо", независимо от резултата от полицейското разследване. В момента Андрю, брат на краля, остава осми в линията за наследяване на трона, въпреки че беше лишен от титлите си, включително "принц", миналия октомври на фона на натиск заради връзките му с педофила финансист Джефри Епстийн. Още: Продължават обиските в дома на бившия принц Андрю. Тръмп: Това е позор

Какво ще покаже полицейското разследване?

Снимка: Getty images

В четвъртък вечерта Андрю беше освободен след 11 часа в ареста по подозрение за злоупотреба с публична длъжност. Той последователно и категорично отрича всякакви нарушения.

Полард потвърди пред Би Би Си, че правителството е работило с Бъкингамския дворец по плановете за спиране на бившия принц потенциално да има претенции към трона. Той каза, че се надява този ход да бъде подкрепен от всички партии, но е редно това да се случи само когато приключи полицейското разследване.

В петък бяха показани кадри на полицейски коли и микробуси без знаци да влизат и излизат от Роял Лодж, 30-стайния имот в Уиндзор, където Андрю е живял в продължение на много години. Би Би Си има информация, че претърсването на имота ще продължи.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Освободиха от ареста бившия британски принц Андрю, но разследването заради Епстийн продължава

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Принц Андрю Джефри Епстийн Досиетата Епстийн
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес