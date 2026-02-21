След убийството на екстремист: Конфликтът между Мелони и Макрон се разраства

Конфликтът между италианският премиер Джорджа Мелони и френският държавен глава Еманюел Макрон става публичен, след убийството на десния националист и активист Кентен Деранк. Той беше убит след брутална атака от леви радикали. Сред арестуваните е Рафаел Арно, асистент на член на партията "France Unbowed", който обяви прекратяването на отношенията си с него впоследствие.

В този смисъл конфликта между Мелони и Макрон се разраства - италианския премиер нарече действията на левите екстремисти "рана за Европа", което предизвика остра критика от страна на Макрон. "Винаги съм изумен как националистите, които се противопоставят на намесата в делата на страната си, винаги са първите, които коментират какво се случва в други страни," заяви той.

Междувременно във Франция продължава разследването на убийството в Лион - там Деранк присъстваше на протест срещу конференцията на франко-палестинския евродепутат Рима Асан.

The conflict between Meloni and Macron goes public



A conflict has arisen between Italian Prime Minister Giorgia Meloni and French President Emmanuel Macron following the murder of a right-wing activist in Lyon.



Meloni called the actions of left-wing extremists "a wound for… pic.twitter.com/qiPROedo7a — NEXTA (@nexta_tv) February 21, 2026

