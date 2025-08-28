Войната в Украйна:

След 5 години пауза - Хари Азинян се завръща с нова емоционална песен за любовта (ВИДЕО)

28 август 2025, 13:30 часа 423 прочитания 0 коментара

След близо пет години музикална пауза, Хари Азинян, по-известен като Dirty Harry29 прави силно завръщане с новия си сингъл "Хиляди". Песента е написана преди години за една голяма и истинска любов, но днес оживява отново като символ на надежда, преодолени трудности и ново начало. 

"Понякога животът ни отдалечава от това, което обичаме, но никога не трябва да спираме да вярваме - нито в мечтите си, нито в Бог, дори и в най-трудните ни моменти. Любовта и вярата винаги водят към победа", споделя артистът. 

Dirty Harry29 се занимава с музика от близо 10 години. Първите му стъпки са в правенето на бийтове, а през 2017 година заедно с приятели пуска първото си парче "Улицата" - проект, заснет изцяло с Iphone 8, в който машините за пушек са двама приятели с електронни цигари, а осветлението - фенери и подръчни средства. 

В следващите годни Dirty Harry29 пуска редица парчета, а през 2021 година излиза и последния му проект преди паузата - "Лош сън" в колаборация с DAS, заснет от Павел Стоев. След това фокусът му се измества към бизнес и личните ангажименти, но не спира да пише текстове и да работи върху музиката. 

"Имам десетки готови песни, някои на 3-4 години, които и днес ми звучат актуално. Просто чаках подходящия момент, за да ги споделя с хората", разказва Азинян. 

Как всъщност идва вдъхновението за парчето "Хиляди" и какво е усещането да се завърнеш в музикалната среда след 5 годишна пауза - вижте в интервюто. 

Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
песен Студио Actualno Хари Азинян Dirty Harry29
