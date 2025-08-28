"Майсторите" в Първа лига се множат

ЦСКА 1948 подсили левия фланг на защитата с Огнйен Гашевич. 23-годишният национал на Черна гора вече е печелил шампионска титла и Купа на страната. Футболистът досега игра за Будучност Подгорица.

Според медиите в Черна гора сделката е на стойност 150 000 евро. „Млад, амбициозен и с опит на международната сцена, той пристига с желание да допринесе за бъдещите успехи на отбора!“, написаха от ЦСКА 1948, чийто финансов благодетел по традиция обявява по-рано новите попълнения с цветущата дума "Майстор".