Най-важните новини за деня, 28 август 2025 г.

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 28 август 2025 г.

РУСИЯ УСТРОИ КЪРВАВА БАНЯ В КИЕВ С ДРОНОВЕ И РАКЕТИ, УКРАЙНА ПАЛИ НОВИ РУСКИ РАФИНЕРИИ (ВИДЕО)

Нощта на 27-ми срещу 28-ми август се превърна в много интензивен и кървав епизод във войната на дронове между Русия и Украйна, която отдавна се превърна в основен елемент на военния сблъсък между двете държави. Той беше започнат от руския диктатор Владимир Путин, който заповяда на армията си да нахлуе в Украйна на 24.02.22 – тогава полетяха първите руски ракети срещу цели на украинска земя.

УНГАРИЯ СЪДИ ЕС, ЗАЩОТО ДАВА РУСКИ ПАРИ НА УКРАЙНА

Унгария, ръководена от Виктор Орбан, предприе поредна стъпка в подкрепа на руския диктатор Владимир Путин - Будапеща е завела дело срещу Европейския съюз заради решението му да използва замразените руски активи в помощ на Украйна. Делото е пред Европейския съд (общия съд), известен е и номерът му: C-319/25.

БЛАТАТА - НОВОТО ОРЪЖИЕ НА ЕВРОПА СРЕЩУ НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ПУТИН

През февруари 2022 г., докато Русия настъпва към Киев, военният консултант Александър Дмитриев измисля отчаян, но ефективен начин да спре врага. Той предлага да бъде взривен язовир на река Ирпен североизточно от столицата, за да се наводни отдавна пресушена блатиста низина. Дмитриев познавал района и предвидил как повторното наводняване на речния басейн – огромно пространство от блата и мочурища, пресушени по съветско време – ще се отрази на тежката техника на противника.

ПОЧТИ 4 ПЪТИ ПО-СКЪПО ПРИ ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ: ИСКАНЕ ТАКСАТА ДА СТИГНЕ ПОНЕ 11 ЛВ.

Бях млад, сега съм някаква чичка, но потребителската такса за общопрактикуващите лекари остана млада. Това заяви д-р Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, по темата дали таксата за преглед при личен лекар ще стане от 2,90 лв. (1 лев за пенсионери) цели 11 лева.

ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ ЩЕ ИМА: БОЖИДАР БОЖАНОВ ОБЯВИ НА КАКВА ТЕМА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

"Вот на недоверие през септември ще има. Темата на вота ще бъде завладяната държава. Правителството, макар само на седем месеца е активен участник в завладените институциите от нелегитимните интереси". Това заяви съпредседателят на Да, България и народен представител от ПП-ДБ Божидар Божанов пред bTV. По думите му, бездействието на върховенството на закона и правоохранителните органи, които трябва да пресичат престъпните схеми, е абсолютно видимао и ясно. Божидар Божанов очаква подкрепа за вота на недоверие от всички опозиционни партии и всички, които търсят алтернативата. Той смята, че правителството е създадено, отричайки инструментите за завладяваната държава.

ЩЕ ИМА ЛИ ВОЛЯ ДА СЕ СПРЕ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ В МВР И ОТБРАНАТА? ЧЛЕН НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ РАЗМАХА ПРЪСТ

България ще завърши с толкова дефицит, колкото поиска правителството. Ако погледнем, логично дефицитът в бюджета трябва да бъде около 3%. Това заяви бившият заместник-министър на финансите и настоящ член на Фискалния съвет Любомир Дацов пред bTV. "Ние от Фискалния съвет, още когато се приемаше бюджета за 2025 г., сложихме един доклад за дефицита и за дълга, но оттогава досега нищо не се е променило. Аз съм отписал тази година, защото тя е преходна. Безсмислено е да се коментира една тема, на която никой не реагира. За мен има две важни неща за следващия бюджет. Първият важен въпрос е ще се отмени ли политическа воля да се отменят автоматичните индикации с вдигане на заплатите в сферата на образованието, на отбраната и на МВР? Вторият важен въпрос е ще има ли сила правителството да свали дефицита под 2%?", запита Дацов.

ЕС МИСЛИ ДА ЗАМЕСТИ ТРЪМП С НОВ ВИД САНКЦИИ СРЕЩУ ПУТИНОВА РУСИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

След като американският президент Доналд Тръмп заплашва Русия с вторични санкции – санкции под формата на мита и ограничения за купувачи на руски петрол – но още не прави нищо, Европейският съюз също започна да мисли за такива санкции. Това съобщава американската медия Bloomberg, като цитира свои източници. По-късно тази седмица европейските външни министри ще се срещнат в Копенхаген и се очаква да дискутират темата.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 29 АВГУСТ 2025 Г. (ПЕТЪК)

През нощта ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който след полунощ в повечето райони ще стихне. В петък ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток, в югоизточните райони – от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София – около 31 градуса.

РАДЕВ С АМБИЦИИ ЗА БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ В "ЕЪРБЪС", ПАК ЗАХАПА БОРИСОВ ЗА "РАЙНМЕТАЛ" (ВИДЕО)

Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството на "Еърбъс". Това каза президентът Румен Радев пред журналисти в Германия. Държавният глава уточни, че е имал сериозни разговори с ръководството накомпанията "Аеротек", която участва в производството на "Еърбъс" и те ще дойдат през септември в България. Президентството ще организира срещи и с българския бизнес и с българското правителство.

ОЦЕНКИТЕ СА ЯСНИ: ГЕРБ, БСП И ИТН СКОРО ЩЕ ИМАТ СВОИ ХОРА В КПК

Номинационната комисия обяви оценките си за четиримата кандидати за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). С най-висока оценка е Стоян Петков, в момента шеф на дирекция „Противодействие на корупцията“ в комисията -135 точки, при максимален брой от 150. На второ място е класиран заместникът му в Комисията Петър Коев – 121 точки. На трето място е адвокат Мария Даскалова – 118 точки. И тримата са номинирани от управляващото мнозинство ГЕРБ, БСП и ИТН. Четвърто място е за адвокат Аделина Натина-Зиколова с 63 точки. Тя е единствената кандидатура, която не е на управляващите.

ЕС ПРИВИКА РУСКИЯ ПОСЛАНИК: МОСКВА НИ НАПАДНА С ДВЕ РАКЕТИ ЗА 20 СЕКУНДИ (ВИДЕО)

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече руските удари с ракети и дронове по Украйна от нощта на 27 срещу 28 август доказателство, че "Кремъл няма да се спре пред нищо". Тя обеща да поддържа "максимален натиск" върху Москва. Нощното нападение засегна и мисията на Европейския съюз в Киев, наред с разрушените жилищни сгради и убитите 18 цивилни, включително 4 деца (данните се актуализират). Десетки други бяха ранени.

ЧЕТИРИДНЕВНА РАБОТНА СЕДМИЦА: КЪДЕ И КОГА НА БАЛКАНИТЕ

Четиридневната работна седмица не е новост и вече се прилага в различни страни и компании в Европа и по света. На стария континент вече експериментират компании в Германия, Великобритания, Белгия и в други страни. Проучвания показват, че подобен режим на работа намалява нивата на стрес на работниците, подобрява баланса между професионалния и личния им живот, увеличава производителността. Приложим ли е обаче този модел и на Балканите, където продължителността на работната седмица е с най-дългите часове? Проучване, оповестено от Евростат през м.май т.г. и цитирано от БТА, показа, че Турция, Сърбия, Босна и Херцеговина и Гърция водят в класацията за най-дълга работна седмица в Европа.

СМЕТНАТА ПАЛАТА ПРИЗНА, ЧЕ Е НАРУШИЛА ЗАКОНА, ЗА ДА СИ КУПИ НЕНУЖНИ АВТОМОБИЛИ

Сметната палата призна в свой одитен доклад, че сама е нарушила Закона за обществените поръчки (ЗОП) и си е купила миналата година над 20 служебни автомобила. Освен това те не са ѝ били нужни. Инициативата е била на съветника на тогавашния изпълняващ длъжността председател на одитния орган - Горица Грънчарова-Кожарева, която се превърна в неуспешен кандидат за служебен премиер през лятото на 2024 г., след като отказа да смени Калин Стоянов (сега депутат от "ДПС-Ново начало") като вътрешен министър. В началото на юни тази година тя бе назначена за член на Надзорния съвет на Българската банка за развитие (ББР).

"ИЗБОРИ НЯМА ДА ИМА, ДОКАТО БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ НЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ЕДНИ 5 МИЛИАРДА ЛЕВА" (ВИДЕО)

Докато тези пари не бъдат похарчени, няма да има предсрочни избори. Това заяви политологът Георги Киряков в интервю за Студио Actualno. Той визира над 5 милиарда лева, които вчера (27 август) Българската банка за развитие и Българския енергиен холдинг получиха и според него ще се разпределят без обществени поръчки. По думите му управляващият тандем Бойко Борисов и Делян Пеевски няма да предприеме ходове, които да доведат до предсрочен вот преди тези средства да бъдат похарчени.

РЕКОРДЕН СПАД В РАФИНИРАНЕТО НА ПЕТРОЛ В РУСИЯ. ТЪРОГВИЯТА С КИТАЙ СЪЩО СЕ Е СВИЛА ЗНАЧИТЕЛНО

Руската икономика продължава да се сблъсква със сериозни неприятности, главно заради точните украински въздушни удари, които поразяват рафинерия след рафинерия на руска територия. Лоши новини за Путинова Русия обаче идват и от Китай - търговският обмен между двете държави се свива.