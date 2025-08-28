Войната в Украйна:

Надписи на руски в дневника и по оръжието: Стрелецът от католическото училище в САЩ се възприемал за жена (ВИДЕО И СНИМКИ,18+)

28 август 2025, 20:07 часа 244 прочитания 0 коментара
Стрелбата в католическото училище в Минеаполис е била извършена от 23-годишната Робин Уестман. Уестман е сменила името си от Робърт на 17-годишна възраст с разрешението на майка си. Съдът е одобрил молбата, съгласявайки че, Робин се "идентифицира като жена и иска и името й да отразява тази идентификация."

Надписи на руски

По време на разследването полицията е открила нашивки с надпис "ФСБ", дневник, изписан на кирилица, и надпис "Водка и РРЭБ" на оръжието. Според разследващите Устман е действала сама. В последното й видео, което е свалено, обвиняемата показва своя арсенал от оръжие и дневника си. Той е написан на английски, но и с кирилица («Я ам а wортhлес лузэр»), срещат се фрази и на руски език («Кто я? Когда это закончится?»). Върху оръжието й е имало изписани и имена на серийни убийци, сред които и Владислав Росляков, студент от Керченския колеж, който през 2018 г. уби 20 души в учебното заведение, а след това се самоуби. От видеата на Уестман се съди, че тя е имала расистки и антисемитки възгледи. Била е вманиачена, относно масовите убийства, особено в учебни заведеия и искала да направи нещо подобно.

"За съжаление заради моята депресия, злоба и изкривен разум искам да направя тази последна постъпка, за която мисля много години", пише Уестман в дневника си. Тя е разсъждавала и за нападения на деца или известни личности, вкл. и Донълд Тръмп.

 

Убийствата

По данни на CNN атаката в католическото училище в Минеаполис е 44-ят случай на стрелба в САЩ от началото на 2025 г. Половината от тях са станали в колежи, а другите - на територията на училища. Общо са загинали 18 души, а най-малко 74 са ранени. След началото на пандемията случаите на стрелба значително са се увеличили.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Стрелба САЩ Минеаполис Робин Уестман Робърт Уестман
