Домусчиев готви сделка с Венци Стефанов: Лудогорец хареса бижу на Славия

28 август 2025, 21:42 часа 322 прочитания 0 коментара
Ръководството на Лудогорец готви любопитна сделка. "Орлите" проявяват интерес към защитника на Славия Жордан Варела. Информацията съобщават колегите от Sportal.bg. 22-годишният французин е смятан от "зелените" за перфектна опция като конкуренция на Антон Недялков на левия фланг в отбрана. Тепърва предстои развитие по случая, но ако разградчани искат Варела, ще трябва да заплатят трансферна сума, тъй като играчът още има договор с "белите".

Лудогорец хареса Варела

Юношата на Монако, който е национал на Кабо Верде, е попаднал в полезрението на шампионите, които искат да засилят конкуренцията в отбора за позицията ляв бек, където при отсъствието на опитния Антон Недялков в момента оперира десният бранител Сон или тийнейджърът Симеон Шишков, който номинално е централен защитник.

22-годишният Варела подписа със Славия през миналата есен след пробен период. Договорът му с най-стария столичен клуб е за още две години. Високият 175 сантиметра бранител е играл за втория състав на Монако, като и за Серкъл Брюж в Белгия. Варела има мачове за националните отбори на Франция до 19 и до 20 години.

Междувременно президентът на Славия - Венцеслав Стефанов, гостува в подкаста „Цената на успеха“ в навечерието на мача с ЦСКА от седмия кръг в Първа лига. Опитният ръководител говори в прав текст за новия собственик на „червените“ Валтер Папазки. Припомняме ви, че хазартният бос хвърля огромни средства за първия отбор на „червените“, но резултатите не отговарят на очакванията.

Джем Юмеров
