Полша подкрепи украинския командир, който каза на Унгария да си завре санкциите където слънцето не грее

"Докато руските ракети обсипват Киев със смърт, Унгария забрани на един смел етнически унгарец, който се осмелява да се бори за свободата на Украйна, да стъпва на нейна територия и в Шенген. Командир Мадяр - ако имате нужда от почивка и отдих, а Унгария не ви пуска, моля, бъдете наш гост в Полша". Това написа полският външен министър Радослав Сикорски в профила си в социалната мрежа "Х".

While Russian missiles rain death on Kyiv, Hungary bans a brave ethnic Hungarian who dares to fight for Ukraine's freedom.

Commander Magyar: if you need some R&R and Hungary won't let you in, please be our guest in Poland. https://t.co/oDGTqIflmR — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 28, 2025

Съобщението касае обявена от унгарския външен министър Петър Сиярто забрана към "Мадяр" - Роберт Бровди, командващия украинските сили за безпилотни операции. Сиярто обяви забраната, защото Бровди е отговорен за двете поредни атаки срещу руския петролопровод "Дружба", по който Унгария все още получава "руско черно злато". При втората атака доставките бяха прекъснати за няколко дни и вече са възобновени - Още: Руски петрол или живи деца в Украйна: Унгария избра първото

Украинският президент Володимир Зеленски също коментира, че докато Украйна разчиства отломки и брои жертвите след поредната руска въздушна атака, Унгария санкционира украински военни, които опазват свободата и суверенитета на Украйна. Убитите след руската атака вече са 19, 4 от тях са деца, включително двугодишно бебе, родено по време на предишна голяма руска ракетна атака. Иначе украинското военно звено "Птиците на Мадяр", от което Бровди тръгна във военната си кариера, благодари на Сикорски:

Deal. I mean it. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 28, 2025

Мадяр вече посочи, че с покупката на руски петрол унгарските власти се стремят единствено да защитят "собствените си мръсни джобове". Те са съучастници в умножаването на "кървавите пари", които след това "летят" към мирните украински градове под формата на ракети и дронове, каза той, описвайки как диктаторът Владимир Путин пълни касите на военната си машина.

"Вашите крайници са потапяни до лактите в украинска кръв. И ние ще помним това", каза "Мадяр" по адрес на Унгария - Още: "Заврете си санкциите там, където слънцето не огрява": Човекът зад украинските дронове отвърна на Унгария (ВИДЕО)

Commander of the Unmanned Systems Forces, Robert "Madyar" Brovdi, responded to Hungarian Foreign Minister Szijjártó regarding the imposed sanctions. pic.twitter.com/5XTlouiSSA — WarTranslated (@wartranslated) August 28, 2025