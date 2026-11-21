Истинска война се разрази в мексикански град, след като полицията арестува лидер на местния наркокартел „Гуасаве“. На 20 ноември в мексиканския град Гуасаве, щат Синалоа, мексиканските специални сили задържаха наркобарона и лидера на картела Фаусто Исидро Меса Флорес, известен като Ел Чапо Исидро, съобщава Excelsior, позовавайки се на Министерството на националната отбрана на Мексико.

Операцията по задържането на Фаусто Исидро Меса Флорес се проведе в община Гуасаве, където се намираше основната база на неговата групировка, в координация с американските разузнавателни служби. В нея участваха специални подразделения на Националната гвардия и армията на Мексико, както и военни, придадени към Управлението за обществена сигурност на щат Синалоа. Освен Ел Чапо Исидро бяха задържани Герман Н., известен с прякора „Серафин“ – вторият човек в престъпната организация, и Хосе Н., отговарящ за финансите ѝ.

Footage of a pair of Mexican Air Force UH-60 Blackhawks engaging Cártel de Guasave forces with M134 minigun fire in Guasave, Sinaloa, tonight. Fighting broke out after a major cartel leader was captured. https://t.co/EQ7XxRsFyu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 21, 2026

След задържането в Гуасаве започнаха сблъсъци, а властите на щат Синалоа официално потвърдиха провеждането на военна операция за възстановяване на реда след нападение срещу тях от бойци на картела. Медиите съобщават за престрелки, подпалване на камиони и блокиране на пътища. В небето летят хеликоптери. В града беше прекъснат бейзболен мач: зрителите напускаха трибуните под звуците на изстрели.

44-годишният Фаусто Исидро Меса Флорес, по-известен като Ел Чапо Исидро, оглавява престъпната организация „Лос Мазатлекос“ (Меса-Флорес), известна още като картелът „Гуасаве“. Тя се формира на базата на въоръженото крило на организацията „Белтран Лейва“ след разкола ѝ с картела „Синалоа“ през 2008 г. „Лос Мазатлекос“ се занимава с производство и контрабанда на кокаин, метамфетамин, хероин, фентанил и марихуана, но сътрудничи с „Лос Майос“ — една от най-големите групировки на картела „Синалоа“.

През февруари 2025 г. ФБР включи Меса Флорес в списъка на десетте най-издирвани престъпници. САЩ обявиха награда до 5 млн. долара за информация, която ще доведе до задържането му. Обвинения в наркотрафик са му били повдигнати в американски съдилища през 2012 и 2019 г. Ел Чапо Исидро (Меса Флорес) няма никаква връзка с Хоакин „Ел Чапо“ Гусман — основателя на картела „Синалоа“, който от 2019 г. излежава доживотна присъда в САЩ.