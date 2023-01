Веселин Георгиев, Binance: Защитата на потребителите е топ приоритетът ни

Веселин Георгиев е експерт с над 12 години в сферата на маркетинга и дигиталните технологии. През годините е работил като Chief Marketing Officer и Маркетинг директор в някои от най-големите дигитални компании, представени у нас.

Ръководител е на международни екипи, опериращи в различни сектори - от електронна търговия до финтех. През 2022 година поема позицията на официален представител за България на най-голямата Web3 компания и борса за крипто активи - Binance, където отговаря за цялостното развитие на пазара, бизнес партньорства и връзка с институции.

Actualno.com потърси Веселин Георгиев за ситуацията на пазара с криптовалути.

Въпреки трудностите през 2022 година, изглежда пазарът на криптовалути продължава да се развива много бързо. Какви според Вас са основните предизвикателства в развитието на криптовалутите?

- Една от основните метрики, чрез които нашата индустрия измерва успеха си, е нивото на адопция. Въпреки предизвикателствата, които ни донесе 2022 година, разпространението на блокчейн никога не е спирало и виждаме все повече хора и институционални играчи да продължават да се включват. Ако говорим за ритейл адопция, с най-бързи темпове това се случва в развиващите се пазари. От друга страна глобални реномирани брандове като KPMG, JPMorgan, Rakuten, CVSHealth, Tencent, Fidelity, Baidu, Tesla, Cloudfare, PayPal, American Express, Accenture, Christie’s, BlackRock, Nasdaq, McDonald’s, Google Cloud, Mastercard, Sony и Nike решиха да представят свои блокчейн-базирани решения през изминалата година. Разбира се, ерозията на доверието в крипто иднустрията, което провокира кризата през миналата година, изглежда като пречка за разпространението в мейнстрийм средите. От друга страна ние виждаме ясно, че търсенето и интереса към дигиталните активи остава стабилен и на тази основа индустрията ще продължи да създава стойностни продукти и услуги, които потребителите ще използват. Ако работим здраво и се фокусираме върху градежа им, ще възстановим доверието и ще се завърнем по-силни от преди.

Като говорим за крипто индустрията като цяло - пазарът премина през тежки моменти напоследък. Как виждате бъдещите перспективи за индустрията?

- По крипто стандартите определено последната година може да се определи като турболентна, но ако гледаме данните, със сигурност не е безпрецедентна. Въпреки това след колапса на компании като Celsius, Voyager, FTX и някои други, имаме повод за размисъл и анализ - както за Binance, така и за индустрията като цяло. На пръв поглед може да изглежда, че 2022 се определя като година на кризи и провали за цялата екосистема: спад в крипто цените спрямо предишния връх през 2021, проблеми при някои големи играчи, които шокираха както потребителите, така и регулаторите, спад на цялостното доверие в индустрията, засилване на натиска от страна на законотворците в Европа и по света, медиите и обществеността. Навярно това може да ви изглежда като комбинация от заплахи, но трябва да кажем, че крипто индустрията все още е доста млада и не трябва да бъде дефинирана от предизвикателствата, с които се среща, а от начина, по който ги преодолява. Затова смятам, че 2022 ни даде много повече причини всъщност да сме оптимисти, тъй като демонстрира невероятната устойчивост и упоритост на тази индустрия.

Без значение какво ни е подготвила 2023 година, ние сме готови. Binance има наистина звезден екип от различни професионалисти с мисия, експертен мениджмънт и големи собствени резерви. Всъщност нашият бизнес модел е изключително прост и това ни позволява да преодоляваме всички външни шокове. Освен това ние сме водени от дългосрочната ни визия и мога да кажа, че се осланяме на фундаменталните ценности на крипто, които ни позволяват да се фокусираме върху изграждането, въпреки какъвто и да е потенциален FUD (fear, uncertainty and doubt - oт англ. страх, несигурност и съмнение). Продължаваме да сме фокусиране върху изграждането на продукти, които се ползват от хората, продължаваме да разрастваме екипа си и да инвестираме в силни проекти.

Очевидно е, че индустрията ще продължава да се справя със срива на FТX за по-дълъг период от време. Но сме готови за много работа, която ще покаже, че блокчейн пространството не се дефинира от “лошите актьори”. Ако говорим за състоянието на пазара, до момента виждаме, че всеки мечи пазар (bear market) е по-добър от предишния и очаквам индустрията да се възстанови сравнително по-бързо. Разбира се днес виждаме вторичните последствия от това, което се случи, но крипто цените изглеждат невероятно устойчиви. Без значение дали ще се случи след месец или година, сигурни сме, че ще излезем от това като една много по-силна индустрия.

Сега най-важното е екосистемата да се фокусира върху защитата на потребителите, както и върху иновацията, така че да превърне крипто и Wеb3 във важна част от живота на всеки човек. Смятам, че инфраструктурата и инструментите, свързани с данни, ще продължат да растат и да се развиват, наред със стремежа за повече собственост върху дигиталните активи и портфейлите без попечителство. Бяха създадени редица периферни Web3 проекти, които демонстрираха, че могат да дадат стойност на хората - от NFT до GameFi. Вярвам, че през следващия бичи пазар ще видим не просто иновативни продукти, но такива, които предоставят уникални ползи за потребителите.

Може да стане през следващата година или по-следващата. Не знам точното време (това не е и релевантно), но със сигурност ще се фокусираме в това, което е важно за нас: изграждане, иновиране, поставяне на потребителите на първо място и ще продължим като лидер да даваме добрия пример по отношение на прозрачност, сигурност и съответствие със законовите разпоредби.

Фалитът на FTX, която се смяташе за една от най-надеждните борси на пазара, разклати сериозно вярата на инвеститорите и принуди правителствата да затегната регулациите. Как това се отрази на крипто индустрията и какви трансформации още очаквате на пазара?

- Ситуацията с FTX имаше изключително негативно отражение на пазара, създаде се истинска криза на доверие - както от ритейл, така и от институционалните инвеститори и разбира се част от регулаторите по света.

Няма да е лесно това доверие да се спечели обратно, но ние като пазарен лидер полагаме всички усилия, за да го постигнем. На първо място ние призоваваме всички пазарни играчи към прозрачност и на второ място абсолютна откритост на информацията за резервите, активите и как клиентските средства се менажират. Блокчейн прави цялата система прозрачна, данните са публични и всеки може да ги провери. Повечето борси вече започнаха да публикуват Доказателства за резервите си, за да демонстрират, че клиентските средства са там и са обезпечени в необходимите активи.

Пазарните играчи просто трябва да осигурят прозрачност, която ще елиминира подозрението за нелегални финансови дейности. Ние разбираме, че като лидерът на този пазар имаме особени задължения за това. Следователно предприехме няколко стъпки в тази посока.

Увеличихме Фонда ни за защита на активите на потребителите (SAFU) на $1 млрд. Стартирахме и Инициатива за възстановяване, за да подпомогнем най-добрите проекти, които бяха засегнати от последните събития. Паралелно планираме редица одити, които да бъдат представени на потребителите възможно най-скоро.

Като пазарен лидер спазваме най-важните принципи за централизираните борси и насърчаваме и другите играчи да го правят - никога да не ползват клиентски средства за собствени нужни или като обезпечение, да имат прозрачни доказателства за активите си, да създадат специален фонд за сигурност, да избягват прекомерен ливъридж и постоянно да подобряват протоколите си за сигурност.

Какво можете да кажете за интереса на инвеститорите към криптовалутите в България? Виждате ли някакви трендове? Има ли интерес от институционални инвеститори?

- От глобална гледна точка, VIP и институционалният бизнес на Binance всъщност записа невероятен ръст през 2022. Броят на активните ни големи клиенти се увеличи с 65%. През миналата година значително подобрихме продуктите си за този тип клиенти и смятам, че сега те са най-добрите на пазара. Както при ритейл клиентите, нашият фокус е върху постоянното подобряване и надграждане на продуктите за институционални клиенти. Мога да кажа, че българският пазар се развива изключително положително. Като се вземе предвид сравнително малкото ни население се гордеем, че резултатите ни са по-добри от редица по-големи и развити държави.

Има доста хора, които тепърва започват да проявяват интерес към инвестицията в криптовалутите. Кажете ни откъде да започнат и за какво да внимават?

- Binance е борса, не можем да даваме инвестиционни или финансови съвети. Но има някои основни правила, които важат както за криптовалутите, така и за традиционните инвестиции - инвестирайте точно толкова, колкото не се притеснявате да загубите. При криптовалутите има една популярна абревиатура - DYOR (do your own research - от англ. Направи собственото си проучване). Основният съвет е да проучите добре и да разберете как индустрията, токените, койните, копаенето работят. Какво стои отзад, каква е икономиката на блокчейна? За потребителите, които искат да учат, имаме Binance Academy - безплатен продукт, чиято цел е да повиши информацията и осведомеността за блокчейн технологията и криптовалутите.

Как оценявате възможността България да приложи правна рамка и регулации в сферата на криптовалутите?

- Подобно на други страни от ЕС, България изчаква въвеждането на МICA - регулаторната рамка, която се очаква в рамките на Европейския съюз. Вярваме, че добрите регулации трябва да защитават потребителите и в същото време да стимулират иновацията. С добри регулации крипто адопцията само ще се ускори.

Има ли България някакви предимства при развитието на блокчейн технологиите и крипто пазара? Какви са силните и слабите ни страни?

- Определено имаме предимства. България вече е добре позната като финтех хъб в Европа. Екосистемата вече произведе първия ни еднорог - Payhawk - невероятно постижение, което доказва, че имаме правилният талант, както и сме готови за приемането на иновацията във финансовите технологии. Крипто е просто следващата логична стъпка в развитието на финтех сектора у нас. Ние сме тук, за да подкрепим това развитие. Binance има собствена инвестиционна програма - Binance Labs и за мен ще е чест и гордост да видя български блокчейн стартъпи в нея. Това, от което несъмнено имаме нужда, е повече осведоменост и образование за крипто и ние ще работим неуморно, за да го предоставим на българските ни потребители.

Не е тайна, че има многобройни престъпления и измами в крипто индустрията. Как обикновените потребители да предпазят активите си?

- Да, това е остър проблем и Binance като лидерът в крипто индустрията, полага огромни усилия да се бори срещу киберпрестъпността. Binance разполага с екип от 750 души, които работят по отношение на сигурността и съответствието с регулациите. Между ноември 2021 и Септември 2022 нашите колеги, които се занимават с такива разследвания, отговориха на над 27,000 запитвания от органите на реда по целия свят. Средното време на нашия отговор е около 3 дни, което е няколко пъти по-бързо спрямо традиционните финансови институции.

Нашите политики и процеси отговарят на AMLD 5/6 изискванията на ЕС за мерките срещу прането на пари и финансиране на тероризма.

Партнираме си с правителствени агенции, които се борят срещу прането на пари, за да проследяваме съмнителна активност и да предоставяме обучения за регулаторите и органите на реда по целия свят. Основната цел на тази програма е да развие сътрудничеството между екосистемата и местните и международни власти в борбата срещу киберпрестъпленията и финансовите престъпления. Вече сме предоставили такива обучения на органите във Франция, Германия, Италия, Великобритания, Норвегия, Канада, Бразилия, Парагвай и Израел. Подобни дейности ще бъдат извършени и в други страни през следващите месеци.

Следвайки стриктни процедури за съответствие и AML и партньорството ни си с правоохранителните органи получихме регистрации във Франция, Италия, Испания и други страни само през изминалите няколко месеца.

Как Binance защитава потребителите си?

- Потребителите са в основата на всичко, което правим. От самото начало определихме защитата на потребителите като топ приоритета ни като внедрихме уникална система за сигурност и стриктни политики за опазване на данните в рамките на екосистемата на Binance.

Пазим средствата на потребителите си спрямо много стриктни протоколи и с помощта на отлични технически средства. Като започнем с мониторинг в реално време и 360-градусова риск мениджмънт система до отлична система за опазване на данните и предоставяне на обучение на тези теми на потребителите. Продължаваме постоянно да иновираме в тази посока, за да предпазваме потребителите, на които служим.

Всеки е чувал за биткойн. Според вашите изчисления колко ще струва най-популярната криптовалута през 2023?

- Ние не правим прогнози във времето, но сме винаги оптимисти и вярваме, че ще видим нов пик на пазара.