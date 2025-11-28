Европа остава без вода?

Водните ресурси в Европа са поставени под огромен натиск и тази тенденция ще продължи заради бурното развитие на индустрията и технологичния сектор.

Това е основният извод, представен от експерти на конференцията "Вода и сигурност - национални решения за критичните предизвикателства с европейска подкрепа", която се провежда в София.

Специалисти по темата се обединиха около мнението, че климатичните промени усложняват ситуацията и континентът има нужда от спешни мерки, които да гарантират сигурността му по отношение на водните ресурси.

3 пъти повече вода

Ускореното развитие на високотехнологичните отрасли в Европейския съюз, което се очаква в следващите години, ще доведе до над трикратно увеличение на потреблението на вода. Това заяви независимият евродепутат Танер Кабилов.

Той подчерта, че темата за водата и сигурността е сред водещите национални приоритети, подкрепени и на европейско ниво.

За първи път в рамките на този мандат на ЕК водната политика е изведена като стратегически приоритет, а водното устойчиво развитие - като основен стълб в средносрочната стратегия на ЕС.

Климатичният фактор също играе основна роля в проблема. По официални данни Европа е един от най-бързо затоплящите се континенти, а 2024 г. е била сред най-тежките заради наводнения, суши и различни климатични бедствия.

"За съжаление и тази година вече виждаме подобни събития", заяви Кабилов, цитиран от БТА.

Технолотичният сектор като основен потребител на вода

Според експерти натискът върху водните ресурси ще бъде засилен многократно заради ръста на инвестициите в иновации, технологии, центрове за данни, заводи за полупроводници, производство на чипове и инфраструктура за зелен водород.

"Очаква се отрасълът да нарасне до 5 пъти, а потреблението на вода - повече от 3 пъти", заяви Кабилов. Той допълни, че подобно проблематично бъдеще ще се развие върху вече съществуващ натиск и увеличаващо се търсене на вода.

Единодушие за необходими мерки

На ЕС е нужен координиран подход между изпълнителната, законодателната и местната власт, за да бъдат намерени устойчиви решения за управлението на водните ресурси и справянето с бъдещи кризи.

"Без вода не може. Трябва да изградим механизми за управление на кризите, които ни предстоят", коментира Кабилов.

В рамките на дискусията ще бъдат обсъдени предизвикателствата във водния сектор, местните нужди и капацитет, както и възможните решения за модернизация на инфраструктурата.