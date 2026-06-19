Силата на движението: Grand Hotel Therme подкрепи спортен лагер за деца със специални потребности

Спортът е много повече от физическа активност – той е начин децата да откриват своите възможности, да изграждат увереност и да създават нови приятелства

С тази философия Pulse, Grand Hotel Therme и Therme Fun & Sport Park подкрепиха специален спортен лагер за деца със специални образователни потребности, който се проведе в село Баня.

Инициативата събра деца от Пловдив, Пазарджик, София и Доспат и им даде възможност да преживеят дни, изпълнени със спорт, движение, игри и споделени моменти сред природата.

Лагерът беше организиран от фондация „С Любов към теб“ на носителката на титлата „Мисис България 2018“ Роксана Кирилова и спортен клуб „ДАТЕ Спорт“ – Пловдив, под ръководството на треньора Тина Димитрова. В инициативата се включиха представители на сдружение „Паралелен свят“ и „Special Sport Stars“

Реализирането на проекта стана възможно с подкрепата на предприемача Паскал Дойчев, създател и собственик на Pulse ,Grand Hotel Therme и Therme Fun & Sport Park, които осигуриха условия децата да се докоснат до активен начин на живот, нови преживявания и среда, в която спортът е достъпен за всички.

„Вярваме, че движението има силата да променя – не само тялото, но и начина, по който човек възприема себе си и своите възможности. Най-ценният резултат от подобни инициативи са усмивките, увереността и усещането за принадлежност, които спортът може да даде на всяко дете“, сподели Дойчев.

За участниците дните в лагера се превърнаха в истинско приключение – със спортни занимания, активности на открито и нови приятелства. В защитена и подкрепяща среда децата имаха възможност да развиват своите умения и да преживеят емоции, които остават далеч след края на събитието.

Инициативата доказа, че когато бизнесът, неправителственият сектор и хората с кауза вървят заедно, спортът се превръща в сила, която обединява и руши бариери. Защото всяко движение напред – независимо колко малко изглежда – може да промени нечий живот и да вдъхнови още много хора да повярват в собствените си възможности.