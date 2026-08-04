Гюров може да има ключово предимство пред Йотова: Анализ на Беркай Чокджан (ВИДЕО)

"Това забавяне щеше да е по-значимо, ако той не беше позната фигура. Има обаче политически капитал зад гърба си, има и голямо одобрение в българската общественост, успешен служебен премиер, т.е. в неговия случай могат да си позволят лукса да има забавяне с цел да се улови някакъв момент в началото на новия политически сезон с нов дневен ред, който да се наложи." Това коментира в Студио Actualno политическият анализатор Беркай Чокджан по повод очакваната кандидатура на Андрей Гюров за президент, която се очертава да бъде факт през септември.

На въпрос могат ли подобен ключов момент, който да катализира и материализира политическа енергия, да бъдат евентуалните протести, за които се заканиха от "Продължаваме промяната" да организират наесен, Чокджан акцентира, че те надали ще са толкова многочислени, както тези от зимата на 2025 г., довели до оставката на кабинета "Желязков".

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Йотова - говорител на кабинета

"Винаги в спорта текущият носител на титлата започва като фаворит. В момента Илияна Йотова е в по-добра стартова позиция, спрямо останалите потенциални кандидати. Опозицията изглежда доста малка по численост и разединена - всеки от играчите си има свой дневен ред, което ше рефлектира и върху посланията, които ще се излъчват по време на президентската кампания. Това прави почти невъзможно да се застане зад обща кандидатура на първи тур", обясни още Чокджан.

На въпрос дали обаче Йотова не се държи като говорител на правителството и дали не се задава трети мандат на Румен Радев като президент, казано метафорично и критично от опозиционни гласове, политическият анализатор обясни:

"Един от най-големите рискове пред страната е спечелването на тези избори отново от човек на Румен Радев и следващият такъв риск са местните избори догодина, което би довело до тотално окопаване във всички стълбове на властта. Това ще ни даде основание да говорим може би за по-мек тип диктатура", подчерта той.

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Борисов и Магнитски

"Очарователно е как някои публични личности опитват да ни представят информацията от OFAC като преразказ на свидетелствата на Божков. Всъщност дори той вече отрича, тъй като там вече е направена констатацията за подкупи, докато той поддържа тезата, че тези пари ги е давал под натиск и отрича да е подкуп. Това не е изненада за никога - още във времето, в което Божков отправи тези обвинения, те звучаха изключително достоверно, а сега имаме едно институционално потвърждение и то не от някоя Мария-Филиповка, инсталирана в някой кабинет, а от една много сериозна глобална институция като OFAC", обясни Чокджан по отношение на изявлението на американската служба, която за първи път посочи Борисов като участник в потенциална корупционна схема.

"Що се отнася до Борисов, той в типичния свой стил се прави на луд и дори посочва своя комуникация със всевишния и се кълне във внуците си", припомни Чокджан.

Относно състоянието на самата партия ГЕРБ той обърна внимание, че тези избори са били началото на края:

"Отдавна започна електоралния спад, но той беше много плавен и донякъде пренебрежим, предвид резкия срив в много други формации. Докато този път наблюдавахме сериозен отлив на гласоподаватели и ако искат да продължат да съществуват като политически субект, трябва да помислят изключването на компрометирани лица като Борисов, като Горанов и други лица, които са трупали скандали", каза още той.

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По думите му и ГЕРБ, и ДПС изпълняват ролите на "преториански гвардии на своите вождове". И обясни: "Те гарантират не просто политическото оцеляване на лидера, но дори икономическо и дори физическо оцеляване. Затова Борисов и Пеевски доброволно няма да се оттеглят от постовете си - може би ще се появи някой Брут отвътре", каза още Чокджан.

"Многопластовото" управление

По повод края на политическия сезон и наближаващите 100 дни от началото на управлението на кабинета "Радев" гостът сподели, че безспорно този период не носи толкова нажежена обстановка, колкото беше миналата година около протестите.

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"Бюджетът отново е гореща тема и сегашните управляващи, които не успяват добре да комуникират политиките си. Отсъства политическа визия, която Радев да налага - неговото участие в политиката не е мотивирано от защитаването на позициите по тази визия. Той винаги е бил конюнктурно ориентиращ се и нагаждащ се с цел да удовлетвори желанията и страховете на своя голям кръг избиратели. Откакто е премиер има и голяма непоследователност в действията му", давайки пример с предоставянето на авиобаза "Безмер" за разполагане на американските самолети цистерни за участие във войната в Иран.

Целият разговор гледайте във видеото.