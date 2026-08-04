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Попитал ChatGPT в какво да ги инвестира: Спипаха агент на ФБР, откраднал близо милион долара

04 август 2026, 23:53 часа 369 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Попитал ChatGPT в какво да ги инвестира: Спипаха агент на ФБР, откраднал близо милион долара

Бившият служител на ФБР от отдел контраразузнаване Патрик Ярок е обвинен в открадване на криптовалута на стойност 925 000 долара от портфейли, свързани според доклади с Русия. Той получил достъп до тях по време на официално разследване и заел прехвърлил активите към сметки под негов контрол.

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Разследващите открили чатове в телефона му, в които той попитал ChatGPT как да инвестира 1 милион долара и да се премести в Европейския съюз. Чатботът предложил на Ярок да се засели в Португалия, където бившият вече агент се надявал да се пенсионира около 40-годишна възраст, да купи няколко хектара земя и да започне да произвежда вино. Планът се провалил, преди първата бутилка да бъде отворена - Ярок се признал за виновен, казал на колегите си „Издъних се“, и бил уволнен и арестуван.

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ФБР арест кражба криптовалута ChatGPT
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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