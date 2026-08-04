Радар за икономика: Най-важните новини на 4 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 4 август 2026 г.

АЕЦ "Козлодуй" ще продължи да работи "в следващите седмици", ако нивото на Дунав се запази: Уверение от държавата

Няма опасност от спиране на АЕЦ „Козлодуй“ заради ниското ниво на река Дунав, обяви министърът на енергетиката Ива Петрова, която днес, на 4 август, е на посещение в атомната електроцентрала. По думите ѝ, цитирани от БТА, ако се запази тенденцията по отношение на нивото на реката, АЕЦ-ът може да продължи да работи "в следващите седмици". Петрова благодари за предприетите мерки и професионалните действия на изпълнителния директор Иван Андреев.

Още: АЕЦ "Козлодуй" ще продължи да работи "в следващите седмици", ако нивото на Дунав се запази: Уверение от държавата

"Радев току-що подари на Ердоган българското нефтено находище в Черно море": Гняв срещу таен енергиен пазарлък за "Боташ"

Подозрения за тайни договорки с Турция срещу замразяването на договора "Боташ" изкристализираха след като стана публична информацията, че турската държавна компания Turkish Petroleum Overseas Company Limited получава 33% от правата и задълженията за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "Хан Тервел", разположен в българската акватория на Черно море.

Още: "Радев току-що подари на Ердоган българското нефтено находище в Черно море": Гняв срещу таен енергиен пазарлък за "Боташ"

Бюджетният дефицит леко се свива в края на юли

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на юли 2026 г. да бъде отрицателно в размер на 2,2 млрд. евро (1,7 на сто от прогнозния БВП). Бюджетното салдо е разликата между приходите и разходите на държавния бюджет. В края на първото полугодие бюджетният дефицит по КФП беше 2,416 млрд. евро, което означава, че сега той се свива леко.

Снимка: БГНЕС

Още: Бюджетният дефицит леко се свива в края на юли

Курсът на еврото спрямо долара остава над ключова граница вече четвърти пореден ден

След като на 30 юли курсът на еврото се качи над границата от 1,15 спрямо щатския долар, а ден по-късно отбеляза рекордни стойности за последния един месец (1,1534) към американската валута, равнището горе-долу се запазва за четвърти пореден ден, макар и с леко понижение. През изминалия месец единната европейска валута записа най-ниското си ниво от 1,1371 на 27 юли, а само дни по-късно регистрира върховото постижение за периода. И днес еврото остава с курс над 1,15 спрямо долара.

Още: Курсът на еврото спрямо долара остава над ключова граница вече четвърти пореден ден

Цената на петрола: Седмично дъно, но след това рязка промяна в посоката

Цените на петрола отбелязаха лек ръст във вторник, 4 август, след като претърпяха рязък спад по време на предходната сесия - на фона на опасенията, че доставките от Близкия изток остават изложени на риск. Причината - дипломатическо решение на конфликта между САЩ и Иран, който наруши доставките, все още изглежда малко вероятно. Цените спаднаха, след като в неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отлага нови атаки срещу Иран, докато продължават преговорите за прекратяване на войната и уреждане на споровете за контрола над ключовия Ормузки проток. В понеделник обаче говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи отхвърли твърдението на Тръмп, като заяви, че не се водят преговори със САЩ и не са насрочени срещи.

Още: Цената на петрола: Седмично дъно, но след това рязка промяна в посоката