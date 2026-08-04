Директор в Левски е спокоен за този отбор в Шампионска лига - причината е една

Спортният директор на Левски Георги Костадинов, който през миналия сезон бе капитан на отбора, даде мнението си за победата над Кайрат с 1:0 като домакин в първа среща от третия квалификационен кръг на Шампионска лига. Той заяви, че е спокоен за представянето на този отбор в Шампионска лига, въпреки големия адреналин, като подчерта, че причината е високата класа, която имат играчите на терена.

Георги Костадинов вижда много висока класа във футболистите на Левски

"Искам да благодаря на всички фенове на Левски, които показаха, че са велики. Победата е повече от заслужена. Доминирахме изцяло и показахме много зряла игра. Изправихме се срещу отбор, който игра през миналата година основна фаза в Шампионската лига", започна Георги Костадинов.

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"Отвън е много голям адреналинът, но съм спокоен, защото футболистите на терена имат висока класа. Играем мач за мач. Фокусираме се върху мача с Локомотив (Пловдив), след което ще мислим за мача с Кайрат", добави още той.

Реваншът между Левски и Кайрат ще се изиграе на неутрален терен в Казахстан на 11 август.

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