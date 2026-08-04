Удар за Русия: Индия се отказа от закупуване на изтребители Су-57 (ВИДЕО)

Индия изключи покупката на руския изтребител Су-57E от петото поколение за момента. Министърът на отбраната Раджеш Кумар Сингх заяви, че Индия не обмисля новите „Сухои“, и че нейният изтребител от петото поколение ще бъде местният AMCA.

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Според United24Media, министърът на отбраната на Индия Раджеш Кумар Сингх заяви, че Ню Делхи ще се съсредоточи върху модернизацията на произведените в страната изтребители Су-30МКИ и вместо това ще се съсредоточи върху развитието на местната си програма за усъвършенствани средни бойни самолети (AMCA). Сингх не посочи директно името на Су-57, но заяви, че страната няма планове да придобива „нова версия на Сухой“, според забележки, съобщени от India Today и цитирани от Aerospace Global News .

Руската оферта включваше трансфер на технологии

Москва предложи на Индия Су-57Е заедно с лицензирано местно производство и трансфер на технологии, но Ню Делхи отхвърли предложението след по-ранния провал на съвместната програма на двете страни за изтребители от пето поколение, съобщи United24Media.

Отказът оставя Алжир единствения публично посочен клиент за износ на Су-57Е, въпреки че Русия твърди, че е постигнала споразумения с други, неразкрити купувачи.

Индия удвоява съществуващия си флот

Вместо да добавя нов руски тип самолет, Индия влага ресурсите си в приблизително 260-те Су-30МКИ, които вече са на въоръжение в индийските военновъздушни сили, съобщи Aerospace Global News. Според съобщенията, Ню Делхи подготвя основен ремонт на самолетите, известен като модернизация „Супер Сухой“, добавяйки нова авионика, системи за електронна война, оръжия и допълнително навигационно оборудване.

Министерството на отбраната на Индия е поръчало и 12 допълнителни Су-30МКИ от Hindustan Aeronautics Limited на стойност около 135 милиарда рупии (приблизително 1,42 милиарда долара).

Производството на AMCA и Rafale продължава

Връзката на Индия със Су-57 датира отпреди повече от десетилетие, когато Hindustan Aeronautics Limited и руската „Рособоронекспорт“ подписаха договор за проектиране на стойност 295 милиона долара през декември 2010 г. като част от съвместната програма за изтребители, според Aerospace Global News.

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Индия обаче се оттегли през 2018 г. поради опасения относно стелт характеристиките на самолета, системите му за електронна война и обхвата на споделяните технологии, както и поради нарастващите разходи и забавяния.

Какво представлява изтребителят Су-57?

Су-57 е пето поколение реактивен многоцелеви изтребител, разработен от ОКБ Сухой, за Руските военновъздушни сили. Настоящият прототип е Сухой Т-50. Су-57 е разработен да замести остарелите руски изтребители четвърто поколение МиГ-29 и Су-27 на руските ВВС като основна бойна единица и за индийските ВВС.

Су-57 е разработен като директен отговор на американските F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Т-50 прави своя първи полет на 29 януари 2010 г. Неговият втори полет е на 6 февруари 2010 г. До 31 август 2010 г. прототипът извършва общо 17 полета. Очаква се Су-57 да бъде на въоръжение поне 40 г.