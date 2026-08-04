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Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от авиобаза "Граф Игнатиево"

04 август 2026, 23:11 часа 505 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от авиобаза "Граф Игнатиево"

Прекратяват разследването за трагичната авиокатастрофа в Трета авиобаза „Граф Игнатиево“, при която на 13 септември 2024 г. загинаха двама пилоти. Решението е на Военно-окръжния съд в Пловдив, който потвърди постановление на Военната прокуратура, че вината за инцидента е изцяло на загиналия пилот подполковник Петко Димитров. Вторият загинал пилот беше капитан Венцислав Дункин.

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Решението идва, след като близките на загиналите пилоти са обжалвали прокурорското постановление. Съдът и авиоекспертите са единодушни, че пряката причина за трагедията са действията на командира на екипажа, който е поел неоправдано висок риск при изпълнението на сложната въздушна фигура.

Адвокатът на загиналите летци Петър Чалъмов заяви за БНТ, че ще обжалва решението заради неизяснени обстоятелства както във фазата на следствието, така и във фактическата обстановка.

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Самолетна катастрофа разследване авиобаза Граф Игнатиево
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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