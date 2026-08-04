Парашутът му не се отворил: Руски военен се разби в Деня на въздушно-десантните войски (ВИДЕО)

Руски парашутист се разби в Московска област по време на честванията за Деня на въздушно-десантните войски на 2 август. В социалните мрежи се разпространи видео, на което се вижда как той скача от самолет Ан-2 и се опитва да отвори парашута си безуспешно. Инцидентът става на летище Ватулино, а на видеото се чува и стрелба във въздуха, вероятно в чест на празника на руските парашутисти.

В интернет се съобщава, че загиналият е бил на 41 години и че основният му парашут не се е отворил. Името, званието и поделението му не се съобщават.

Още: Украйна: Русия планира нахлуване в Черниговска област