Веласкес: Направихме голям мач! Не съжалявам за нищо в този живот - особено с тези играчи и тази публика!

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори след победата над Кайрат с 1:0 като домакин, дошла след късен гол на Сержиньо. "Сините" взеха ценен гол аванс преди реванша от третия квалификационен кръг в Шампионска лига, който ще се състои другия вторник в Казахстан. Веласкес бе изключително горд от футболистите си и ги поздрави за представянето, като благодари на феновете за страхотната атмосфера. Той все пак призна, че Левски е можел да приключи мача и с по-добър резултат, но подчерта, че не съжалява за това и е благодарен за прекрасната европейска вечер.

Хулио Веласкес изключително горд с представянето на Левски срещу Кайрат

"Много съм доволен от представянето на отбора. Направихме голям мач. Изцяло заслужавахме победата. Считам, че можехме да се оттеглим и с по-добър резултат, но противникът все пак идва от основна фаза на Шампионска лига. Изключително горд съм с моите футболисти за пореден път. Изключително благодарен съм за тази прекрасна атмосфера, която създаде нашата публика. Сега остава да се възстановим добре и да се подготвим за реванша", започна Веласкес.

"Дали съжалявам, че не отбелязахме повече голове? За нищо в този живот не съжалявам. Опитвам винаги да съм позитивен. Не може да бъде по друг начин с тези играчи, с тази публика, с тази игра. Това беше прекрасна европейска вечер и с това трябва да останем", добави още испанският специалист относно победата на Левски над Кайрат.