Пазете се от Сержиньо в последните секунди! Левски взриви "Герена" и мечтае все по-силно за Шампионска лига

Футболният шампион на България Левски успя да победи казахстанския първенец Кайрат с 1:0 като домакин в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионска лига. "Сините" тотално надиграха опонента си на препълнения до краен предел стадион "Георги Аспарухов", но трябваше да чакат до добавеното време на мача, за да вземат гол аванс преди реванша другата седмица след попадение на новата звезда на отбора Сержиньо.

Левски взе гол аванс срещу Кайрат и е на крачка от плейофите в Шампионска лига

Левски започна офанзивно срещата, с активна роля на Армстронг Око-Флекс. Кайрат пък трудно успяваше да мине центъра, тъй като бързо губеше топката. В 10-ата минута дойдоха и първите напрегнати моменти: Кристиан Димитров падна в наказателното поле на Кайрат след съприкосновение с вратаря, но съдията не отсъди нищо. При последвалата контраатака Светослав Вуцов излезе неразчетено и за малко да се стигне до фатална грешка, но бе вдигнат и флаг за засада.

В средата на полувремето Левски упражни сериозен натиск и създаде няколко опасности пред вратата на Кайрат. След продължителна атака на "сините", която на няколко пъти доведе до напрежение, накрая Алдаир опита много опасен удар от дистанция, но изстрелът му премина малко встрани от целта. До почивката Кайрат удържа натиска на Левски и изглеждаше доволен от нулевото реми, видимо и по опитите да бави играта.

На почивката Хулио Веласкес извърши първа смяна, като Мазир Сула влезе в игра на мястото на Никола Серафимов. В първите 15 минути след подновяването на играта Левски не успя да застраши вратата на съперника. В 62-ата минута обаче "сините" най-после пробиха опасно в наказателното поле, като след рикошет топката се озова в краката на Сержиньо, който отправи мощен удар от близка дистанция, но стражът на гостите изби в корнер.

Малко след това и Евертон Бала се размина с чудесна възможност за гол. В 69-ата минута Левски направи най-големия пропуск в мача. След центриране топката се озова в краката на Мазир Сула, който бе на само няколко метри от вратата. Той бе длъжен да вкара, но някак я изстреля над горната греда, пропускайки невероятен шанс за "сините" да открият резултата.

Към 70-ата минута притежанието на топката бе 70:30 в полза на Левски, а ударите - 12:0, отново в полза на "сините". Тази статистика обаче нямаше никакво значение на фона на резултата, който се запази непроменен и заради някои грешни решения на футболистите на Хулио Веласкес в заключителната третина от терена.

В добавеното време на мача Левски най-после успя да стигне до така бленувания гол. Сержиньо овладя топката пред наказателното поле и опита удар от дистанция. Изстрелът му рикошира в тялото на друг играч и промени траекторията си, за да изненада вратаря на Кайрат и да се озове в мрежата за радост на всички фенове по трибуните - 1:0!

Това бе и последното по-интересно действие за двубоя. Реваншът е на 11 август в Казахстан, като преди това "сините" имат мач и срещу Локомотив Пловдив в първенството.

Преди мача Левски - Кайрат

Левски ще се опита да направи първата крачка към плейофите на Шампионска лига, като разчита на сериозната подкрепа от трибуните на "Георги Аспарухов". Всички билети за двубоя бяха разпродадени, а атмосферата се очаква отново да бъде едно от основните оръжия на "сините".

Българският шампион влиза в срещата с амбицията да вземе преднина преди реванша в Казахстан, но задачата няма да бъде никак лесна. Кайрат е опитен и добре организиран съперник, който ще опита да ограничи рисковете и да се възползва от всяка възможност на контраатака.

Левски ще бъде без един от основните си футболисти - Акрам Бурас, като има още няколко кадрови проблеми в състава си.

Стартови състави

Левски: Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Мехди Ел Мубарик, Гашпер Търдин, Сержиньо, Армстронг Око-Флекс, Евертон Бала, Рейналдо

Кайрат Алмати: Анарбеков, Мата, Африко, Мартинович, Мрински, Байбек, Оксанен, Мендонка, Жукола, Едмилсон, Гуал

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