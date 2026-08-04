Защо Пеевски гласува с управляващите, каква е играта му? Говори Георги Проданов (ВИДЕО)

Защо Делян Пеевски и ДПС гласуват с управляващите, каква е играта му? И къде ще отидат гласовете на ДПС на президенския вот? Тези въпроси в предаването Студио Actualno коментира политологът и университетски преподавател Георги Проданов: “Пеевски продължава играта, на която сме свидетели откакто е поел властта в ДПС. Да се опитва да бъде близък до управляващите и съответно да се възползва от това. За тези, които са забравили, това е много стара стратегия на ДПС още от времето на управлението на Костов, на НДСВ, на тройната коалиция. Да са винаги близо до властта, да помагат в пленарна зала с гласуване и съответно да получават, или поне да няма формален повод да им бъдат отказани някои привилегии. Още: Прокуратурата отказа да каже дали проверява Пеевски

Заобиколим фактор ли е Пеевски сега

Те бяха незаобиколим фактор до преди няколко месеца. Интересно да видим дали в момента са заобиколим фактор. Но онова, което трябва да разграничим е първо начинът, по който функционира партията в страната, т. е. в общините, където доминира ДПС. И начинът, по който Делян Пеевски управлява тази партия. Тези общини, където и да са, независимо дали са в Северна или Южна България, винаги са изпитвали финансов комфорт. И този финансов комфорт не мисля, че те биха си го развалили с ангажимента към председателя.

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Още: Разминаване между декларирани доходи и начин на живот: Демерджиев сезира Сметната палата за Пеевски Видя се, че в периода на узурпаторството на Пеевски към местните организации на ДПС, това много лесно се случва – с една снимка под съответния герб. Така че оттам всъщност можем да разберем какво ще се промени в ДПС и колко е стабилно ДПС, разпадат ли се местните структури. Това, че Пеевски е най-ниско доверие не е новина. Доган беше със същото ниско доверие, което не му попречи да бъде гаранта на тройната коалиция, Делян Пеевски да бъде гарантът на управлението на ГЕРБ до миналата година.

Примирението с олигархията е проклятието на България

Един наш държавник беше казал, че ДПС е проклятието на България. По-скоро примиряването с този тип олигархична партия е проклятието на България. Още: Емануил Йорданов: Не МВР, а НАП трябва да провери откъде са парите на Пеевски (ВИДЕО) Олигархична партия, която влияе върху властта и на практика предопределя управлението и предопределя и резултати от президентски избори, защото едно от големите неща, които ще видим от развитието на ДПС вота е къде ще отиде той по време на президентските избори.“

Бюджетът е голямата “новина“ на политическия сезон, смята политологът. На въпрос ще има ли протести заради бюджета през есента, той отговори, че едва ли опозицията ще се мобилизира по време на кампанията за президенския вот. Темата за олигархията и корупцията може да коства главата на Илияна Йотова, към която има очаквания, каквито имаше към Радев, но той не ги оправдава, каза Георги Проданов и допълни: “Не мисля, че е моментът ГЕРБ да издигат свой кандидат за президент“.

Още – във видеоматериала. Още: Пеевски обжалва отнемането на централата на "ДПС-Ново начало"