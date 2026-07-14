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Grand Hotel Therme - почивка без сценарий

14 юли 2026, 11:03 часа 1206 прочитания 0 коментара
Снимка: Grand Hotel Therme
Grand Hotel Therme - почивка без сценарий

Все по-често планираме и почивките си като работната седмица – с график, програма и списък с неща, които „трябва“ да направим. А какво ще стане, ако този път просто оставите деня да ви изненада?

Представете си почивка, в която не се налага да бъдете проектен мениджър на собственото си време. Единственият план е да следвате настроението си. Между минералните басейни, СПА ритуалите, семейните приключения и кулинарните изживявания програмата постепенно остава на заден план, а на нейно място идва усещането за истинска свобода.

Не е нужно да решавате още със сутрешното кафе как ще премине денят. Може да започнете с няколко спокойни минути край басейна, след което без план да се озовете в най-забавния комплекс с атракции в източна България - Therme Fun & Sport Park, а вечерта да завършите със суши, чаша вино и музика на живо. Най-хубавите моменти често са именно онези, които не сте планирали.

Там, където времето забавя своя ход

Решението е спа хотел Grand Hotel Therme, който предлага почивка без нужда от план, но без аналог в разнообразието от забавленията и условията за релакс. За едни идеалната почивка започва край външните минерални басейни с гледка към Пирин. Освежаващ коктейл, любима книга и усещането, че часовникът е спрял. Други предпочитат да избягат от летните жеги по различен начин – в прохладата на Ледената стая. "Все едно се пренасяш в друг свят. Влизаш само за минута и забравяш за жегата." Така описва преживяването един от гостите на хотела.

В Pulse Therme Banya – най-големият СПА комплекс на Балканите, част от Grand Hotel Therme – СПА изживяването надхвърля познатото. Ултрамодерната СПА зона съчетава минерални басейни, интерактивен басейн, в който можеш да усетиш четирите сезона, панорамни сауни, парни бани, солна и ледена стая, както и infinity басейн с гледка към планината. Място, в което можеш да спреш времето и напълно да забравиш за забързаният график.

Всеки открива своето приключение

Върни се към детето в себе си и отиди в увеселителен парк Therme Fun & Sport Park. Там те очакват 100-метрови цветни пързалки, въжен парк, батути, картинг, АТВ за деца и възрастни и екопътека, от която през деня се разкрива ясна гледка към Пирин и Рила.

С настъпването на вечерта паркът се променя. Хиляди светлини осветяват алеите, а сред тях оживява и митичният свят на троловете – пазители, строители и разказвачи на истории, които превръщат разходката в истинско приключение.

Ако си в настроение за сафари, зоокътът събира животни от различни части на света – лами, кенгура, алпаки с любопитни погледи и пауни, които разперват крилете си и привличат вниманието. Тук срещата с животните е толкова близка, че за момент можеш да се почувстваш като част от сцена от „Цар Лъв“.

Ако искаш още повече да се откъснеш от забързаното ежедневие, сред алеите на гората и край басейните на Grand Hotel Therme те очакват пилатес, йога и дихателни практики на открито. С гледка към планината и всяко следващо вдишване, имейлите, известията и обажданията постепенно остават на заден план.

Денят завършва така, както е започнал – без да бързате

След ден, в който просто си следвал настроението си, вечерта естествено продължава в новия Sushi ресторант. С панорамна гледка към външните СПА пространства и модерни азиатски специалитети, той е мястото, където опитваш нови вкусове, без да бързаш за никъде. Докато различни музикални изпълнители се редуват на живо, вечерята се превръща в момент за нови вкусове, разговори и още една чаша вино, без да има нужда да поглеждаш часа.

В Grand Hotel Therme почивката не е поредният списък, който трябва да отметнеш. Тя е онзи рядък момент, в който можеш да избираш между едно спонтанно решение и следващото – още малко време в басейна, още една разходка или още една вечер, която не бързаш да приключиш.

Grand Hotel Therme
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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