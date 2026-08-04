Скандалите около Инфантино и ФИФА не стихват: Футболна асоциация го обвини в изнудване (ВИДЕО)

Кризата около Джани Инфантино и ФИФА се задълбочава, след като Футболната асоциация на Йордания обвини световната организация в „изнудване“. Това съобщи спортният кореспондент на Sky News Роб Харис. По думите му изявлението на Йордания идва след „критични гласове“ от вътрешността на ФИФА, които остро критикуваха инвестиционния план на Инфантино.
Jordan's Football Association accused FIFA of blackmail, alleging it was pressured to endorse President Gianni Infantino in exchange for help with visa issues, taxes, and unpaid tournament prize money.— Clash Report (@clashreport) August 4, 2026
The association said it refused to support Infantino's re-election, joining…
Според твърденията на йорданската федерация, тя е била подложена на натиск да подкрепи президента Джани Инфантино в замяна на помощ по въпроси с визи, данъци и неплатени награди от турнири. Асоциацията заяви, че е отказала да подкрепи преизбирането на Инфантино, присъединявайки се към няколко други футболни федерации, които са оттеглили подкрепата си. Това включва генералния секретар на ФИФА Матиас Графстрьом и ръководителят на организацията за глобално футболно развитие Арсен Венгер. Харис посочва, че принц Али бин Хюсеин, президент на Футболната асоциация на Йордания, е бил бивш кандидат за президент на ФИФА, който е загубил от Инфантино през 2016 г., и е възможно да има известна вражда между двамата.
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