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Скандалите около Инфантино и ФИФА не стихват: Футболна асоциация го обвини в изнудване (ВИДЕО)

04 август 2026, 23:48 часа 456 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Скандалите около Инфантино и ФИФА не стихват: Футболна асоциация го обвини в изнудване (ВИДЕО)

Кризата около Джани Инфантино и ФИФА се задълбочава, след като Футболната асоциация на Йордания обвини световната организация в „изнудване“. Това съобщи спортният кореспондент на Sky News Роб Харис. По думите му изявлението на Йордания идва след „критични гласове“ от вътрешността на ФИФА, които остро критикуваха инвестиционния план на Инфантино.

Според твърденията на йорданската федерация, тя е била подложена на натиск да подкрепи президента Джани Инфантино в замяна на помощ по въпроси с визи, данъци и неплатени награди от турнири. Асоциацията заяви, че е отказала да подкрепи преизбирането на Инфантино, присъединявайки се към няколко други футболни федерации, които са оттеглили подкрепата си. Това включва генералния секретар на ФИФА Матиас Графстрьом и ръководителят на организацията за глобално футболно развитие Арсен Венгер. Харис посочва, че принц Али бин Хюсеин, президент на Футболната асоциация на Йордания, е бил бивш кандидат за президент на ФИФА, който е загубил от Инфантино през 2016 г., и е възможно да има известна вражда между двамата.

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Йордания ФИФА Джани Инфантино
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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