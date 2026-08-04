Звезда от риалити шоу се разби с Porsche, докато снимаше реклама (СНИМКИ)

Риалити звездата, бивш участник в австрийското шоу "Forsthaus Rampensau", Мано Машинек е загинал при фатална автомобилна катастрофа по време на снимки на реклама в Италия. Той е бил зад волана на луксозно Porsche, когато колата е излетяла от пътя и е продължила по стръмен склон, забивайки се в дърво. Трагедията е станала в планината Мотароне близо до Джинезе в Северна Италия.

Спасители незабавно са пристигнали на мястото и са извадили 37-годишния Машинек от останките на колата, но не са могли да го спасят.

Причината за инцидента се разследва, като се съобщава, че камерите не са записвали по време на трагедията. По това време пътят е бил затворен за движение заради снимките.

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Снимки: Instagram/mano_machinek

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