След проваления мегатрансфер: Фенербахче се насочи към бивш ас на Барселона

Във Фенербахче явно са решени да направят знаков трансфер на звезда в офанзивен план опрез това лято. След като преговорите с Милан за услугите на Рафаел Леао пропаднаха, "фенерите" веднага разучиха други опции за привличане на голямо име от световния футбол. Турският гранд явно се е спрял на Маркъс Рашфорд, който е собственост на Манчестър Юнайтед, но изигра последния сезон под наем в Барселона.

Фенербахче не се разбра с Милан за Рафаел Леао

След като стана ясно, че Рафаел Леао иска да напусне Милан, Фенербахче беше сред първите клубове, които започнаха преговори за португалеца. Според някои източници, "фенерите" са дали оферта за крилото, но "росеонерите" са отказали. Явно в момента преговорите между двата клуба няма как да продължат, тъй като Фенербахче проявява сериозен интерес към Маркъс Рашфорд. В момента той е в Манчестър Юнайтед, но активно се търси купувач за него, тъй като той няма бъдеще на "Олд Трафорд".

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Маркъс Рашфорд е оценен на 40 милиона евро.

Последния сезон Маркъс Рашфорд игра за Барселона, като взе участие в 49 мача във всички турнири, вкара 14 гола и даде 11 асистенции. Каталунците имаха възможността да го привлекат срещу 30 милиона евро, но се отказаха и вместо това купиха Антъни Гордън от Нюкасъл за 80 милиона евро. Според специализирания сайт "transfermarkt", Маркъс Рашфорд е оценен на 40 милиона евро. Някои източници твърдят, че преговорите между Фенербахче и Милан за Леао може и да бъдат подновени. Заедно с португалеца, в листа с трансферни желания на "фенерите" е и крилото на Кристъл Палас Исмаила Сар.

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