Пътуване на автостоп: Допамин за 4 август

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Усмивки и във вторник:
Най-най-страшното нещо! Допамин за 30 юли
Slow and steady wins the race... especially when you’re hitching a ride! pic.twitter.com/S9xRDVKnEG— AnimalsNature🇺🇸🇺🇸 (@Aniku8555) August 2, 2026
Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI
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