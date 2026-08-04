Кабинетът "Радев":

Пътуване на автостоп: Допамин за 4 август

04 август 2026, 22:30 часа 428 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Пътуване на автостоп: Допамин за 4 август

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Усмивки и във вторник: 

Най-най-страшното нещо! Допамин за 30 юли

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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