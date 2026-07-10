Христо Тумбев от IntoTheWild: Най-хубавите пътешествия създават приятелства за цял живот

Понякога пътуваме само за да отметнем една дестинация от списъка си. Минава време, знаем, че сме били там (снимките категорично го потвърждават), но следата в съзнанието ни е започнала да избледнява още при самото завръщане. А има и такива, които ще помним завинаги – заради хората, гледките, усещането за свобода и истинската тръпка от преживяното.

Именно такива приключения създават Христо и IntoTheWild – авторски и вълнуващи маршрути в България и по света. Ако трябва да сме съвсем точни: на всичките седем континента. Говорим с него за най-търсените летни програми, за пътешествията "по ръба на картата" и за това защо приключението не е задължително да е екстремно, за да бъде незабравимо. Ето какво ни сподели той - като един от най-опитните водачи и пътешественици в страната.

Ако трябва да опишете Into The Wild с няколко изречения, какво е онова, което ви отличава от останалите организатори на пътешествия?

Into The Wild не е масов туроператор и не е стандартна туристическа агенция. Създаваме преживявания за хора, които искат да усетят едно място истински, а не просто да го отметнат от списъка си. Това, което ни отличава, е че голяма част от програмите ни са авторски, тоест може да няма друго такова пътуване на българския пазар, а някои от тях дори ги няма и на световния, защото наистина са единствени по рода си. Всяко пътуване е изградено около най-вълнуващите локации на дадена дестинация, съчетани с преживявания които са специални и автентични за мястото и опознаване на местните култури и начин на живот. Не на последно място групите са малки, което гарантира спокойна атмосфера и много по-пълноценно преживяване за всеки участник.

До колко са екстремни вашите приключения и екстремни ли са изобщо?

(Смее се) Всъщност „екстремни“ изобщо не е думата, с която бих ги описал. Повечето ни програми са подходящи за хора без опит и със средна физическа подготовка. Имаме наша собствена 5-степенна скала на трудност, така че всеки лесно може да избере приключение според моментното си ниво. Разбира се имаме и сериозни експедиции за най-подготвените, но като цяло нивото е средно и под средното.

Малко компании в България предлагат толкова разнообразни приключения. Какъв е диапазонът на пътуванията, които организира Into The Wild?

Всеки уикенд имаме по 2-3 програми в България, но освен тях на сайта на IntoTheWild можете да резервирате приключение на всеки от 7-те континента. Диапазонът е доста голям и е от по-близки дестинации на Балканите и в Европа, до по-далечни из необятните Азия и Африка, както и доста мащабни програми в Северна и Южна Америка. Особен интерес обаче предизвикват далечните ни пътешествия “По ръба на картата” както ги наричаме, където вече имаме Аляска, Антарктида, Нова Зеландия, Тасмания, Френска Полинезия, Свалбард, Гренландия и др …

Еха, портфолиото звучи мащабно и впечатляващо. Кои са най-предпочитаните ви летни приключения? Кои програми са "хитовете" сред вашите клиенти и с какво ги печелят - в България и в чужбина?

В България безспорните фаворити в жегите са Рила, Пирин, Стара планина и Родопите, за които имаме чудесни приключения с различна трудност и подходящи за всеки. Много са търсени и приключенията ни с каяк - изключително красиви преживявания, подходящи за хора без никакъв опит.

В чужбина последните години определено бестселърите са Доломитите, Мадейра, Грузия и Исландия, но пък няма как да пренебрегнем факта, че пътуванията до по-специфични места като Тибет, Аляска, Патагония, Норвегия, Япония и др винаги са разпродадени доста от рано. Това е така, защото все повече хора търсят автентичност, съхранена природа и преживяване с голяма добавена стойност. Именно там се чувстваме най-силни и именно такива приключения обичаме да организираме.

Сред приключенията на IntoTheWild са и пътешествия до места, където северното сияние се разкрива с цялата си прелест пред очите на пътешествениците

Кои са хората, които избират Into The Wild? Каква е обратната връзка, която най-често получавате, и какво ги кара да се връщат отново при вас?

Благодаря ви за този въпрос. Хората, които избират Into The Wild, са най-хубавата част от нашата работа. С нас пътуват както хора, които никога не са били в планината, така и много опитни планинари и пътешественици. Те са най-различни като професии и възраст, но имат нещо общо – мечтатели са и търсят стойностни преживявания. Обикаляме света заедно, споделяме красотите му, смеем се и говорим на един език с тях. Всичко това е създало приятелства, които ще останат за цял живот, а едва ли има по-хубав резултат от това.

Колкото до обратната връзка, най-често чуваме, че предпочитат нас заради оригиналните програми и заради личното приятелско отношение.

Ако трябва да препоръчате три приключения – за човек, който никога не е пътешествал с Into The Wild – кои биха били те?

Уау, няма да е лесно, но нека опитаме. Като за първи път с нас бих препоръчал Доломитите, Исландия или прекрасната и неповторима Лапландия. :))