Големият герой за Левски разкри най-важното нещо, което са научили от Веласкес

Големият герой за Левски - Сержиньо, който отбеляза победния гол срещу Кайрат в първия мач от третия квалификационен кръг на Шампионска лига, говори след важната победа на стадион "Георги Аспарухов". Той разкри и най-важното нещо, което са научили от Хулио Веласкес: да мислят мач за мач. Защото треньорът на "сините" действително го прави, а това се предава и на футболистите, които сега насочват вниманието си към мача с Локомотив Пловдив.

Веласкес предаде на играчите, че Левски винаги играе мач за мач

"Беше труден мач, но определено търсехме победата. Много добър мач изиграхме и победата е напълно заслужена. Мачът се играе 90 минути, даже малко повече, а ние винаги излизаме за победа. Имаме невероятен колектив. Винаги излизаме за победа", започна Сержиньо.

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"Това ни предава и на нас треньорът. Той мисли мач за мач, ние също. Следва много важен мач, в който е задължително да победим. Да победим в петък, след което да искаме победата в Кайрат.

Неописуемо усещане. Феновете показват невероятно топло отношение към мен. Когато играем тук, винаги те ни вдъхват увереност. Чувствам се много добре. Искам да им благодаря за невероятното отношение", добави още той.

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