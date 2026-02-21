Сеитба в „топла почва“: Градинарският трик, с който всички домати покълват и не боледуват

Всеки градинар мечтае за силен, здрав разсад от домати, който ще даде изобилна реколта през лятото. Семената обаче често покълват лошо или младите растения умират внезапно поради гъбични инфекции. Малко хора осъзнават, че виновникът често е неподходяща среда за разсад. Какво включва сеитбата в „топла почва“ и как може да се помогне на младите растения?

Какво е сеитба в топла почва?

Средата за засяване на домати трябва да е без патогени, семена на плевели и яйца на вредители. Тяхното присъствие възпрепятства правилното развитие на младите разсади, често причинявайки смъртта им скоро след поникването. Затова се препоръчва използването на специална среда за покълване за започване на разсад.

Тази почва е стерилизирана от производителя, което гарантира, че е без вредни агенти – семената покълват бързо и разсадът расте здравословно. Средата за покълване понякога се нарича „топла почва“, защото стерилността ѝ обикновено се постига чрез излагане на високи температури.

Ако обаче такава среда е била съхранявана неправилно или е била оставена неотворена дълго време, е невъзможно да бъдете 100% сигурни в нейния микробиологичен състав. Добро решение в този случай е да я изложите на високи температури у дома.

Как да затоплите почвата за сеитба?

Най-популярният метод за елиминиране на вредни патогени, семена и вредители от почвата е печенето ѝ във фурна. В зависимост от количеството почва, с което разполагате, загрейте фурната от 60 до 150°C. Почвата може да бъде:

разстелена върху тава за печене, покрита с хартия за печене

изсипана в подходяща за фурна тава

поставена в плик за печене

Последното решение предотвратява разпространението на специфичната миризма на пръст в цялата къща. Независимо от избрания метод, добре е леко да навлажните и разбъркате почвата преди печене, за да осигурите равномерно разпределение на топлината. Почвата трябва да се пече 20-60 минути, като колкото по-висока е температурата на фурната, толкова по-кратко е времето за печене. За малки количества почва, микровълновата фурна може да бъде алтернатива на фурната. В този случай просто загрейте почвата за около 5-10 минути на висока мощност.

Въпреки че загряването убива патогени и част от полезната микрофлора, това е по-малък проблем от загубата на кълнове поради болест. Следователно, след термична обработка, си струва да оставите почвата плътно затворена поне седмица, за да се възобновят някои биологични процеси. Можете също да използвате разреден течен тор с полезни бактерии, който ще запълни почвата с полезна микрофлора.

Стерилният субстрат е основата за здравословен растеж на разсада от домати - след това той е готов за разсаждане в по-големи саксии по-бързо.

Засяване на домати в топла почва

Засяването на семена от домати в топла почва е практически същото като традиционното засаждане на разсад от домати. Изсипете подготвената почва в контейнери с дренажни отвори. Преди сеитба не забравяйте да разпределите семената правилно. За тави, максимум две семена могат да се поставят в една саксия. Когато сеете в тава, поддържайте разстояние от 2 x 2 см.

Покрийте семената с тънък слой почва (около 0,5 см), след което леко ги напръскайте с мека вода с помощта на пулверизатор. Най-добре е да покриете контейнерите с перфорирано пластмасово фолио и да ги поставите на топло и слънчево място, където температурата ще се поддържа около 22-27°C.

