Домашен еликсир за рози: Ето как да се грижите за храстите след зимата, така че да цъфтят цял сезон

Колкото повече наближава пролетта, толкова повече внимание трябва да отделите на розите си в градината. Веднага щом отминат най-силните студове, трябва да ги разкриете, да ги подрежете и да им осигурите основни хранителни вещества, за което те ще ви възнаградят с красиви цветове. Как можете да ги подхраните естествено? Ето рецепта за домашен микс от рози, който ще подсили розите ви в началото на сезона.

Как да се грижим за розите след зимата?

Розите – дори тези, които са презимували добре – са уязвими към редица заплахи през пролетта. По това време те могат да страдат от слана, преовлажняване на почвата, липса на циркулация на въздуха под покритието или твърде дълго държане под покритието. В такива условия те отслабват и са атакувани от гъбични заболявания.

Още: Направете това с луковиците на лалетата след цъфтежа

Правилната защита на розите ви от зимата е важна, но разкриването им и продължаването на грижите за тях в началото на пролетта е също толкова важно. Първите третирания традиционно се извършват, когато форзицията цъфти (обикновено от втората половина на март до първите дни на април), което сигнализира, че най-големият риск от силни слани е отминал.

Грижите за розите след зимата трябва да се извършват постепенно. Ако внезапно открием целия храст, без да му позволим да се втвърди, той може да се повреди. Затова, когато земята постепенно се затопля, започваме с отваряне на покривалата и проветряване. Ако храстите са били покрити с покривало, отстранете само някои от клони. След няколко дни отстранете останалото покривало и започнете да изгребвате купчини пръст, компост, торф или кора. Ако настъпят пролетни слани, защитете отново надземната част на храста с агротекстил, покривало или торба от зебло.

Какво да правите след откриване на розите?

Още: Само през февруари: Какво трябва да добавите към почвата, за да промените цвета на хортензиите?

В този момент си струва да подредите цветната леха, да се отървете от падналите листа и други растителни остатъци (те могат да бъдат източник на патогени, причиняващи черни петна). След това извършваме една от най-важните процедури за грижа – пролетно подрязване на розите, като се вземат предвид нуждите на вида, който се култивира. Торенето също е от съществено значение.

Домашен микс за рози за начало на сезона

Всеки градинар, който иска да се радва на здравословен растеж и обилен, дълготраен цъфтеж от розите, трябва да помни да ги торят в началото на пролетта. След подрязването можем да приложим минерални или органични торове. Ако изберем първото, изберете специализирани продукти за рози с правилно балансиран състав. Тези храсти също така ценят компост и гранулиран тор.

Още: Предвестник на пролетта: Как да накарате кокичетата да цъфтят по-дълго и по-обилно

Можем да подхранваме розите в началото на сезона и по други начини. Просто направете домашно приготвен микс, който съдържа всичко, от което растенията се нуждаят за предстоящия цъфтеж – предимно фосфор, калий, азот, магнезий и калций. Той се основава на съставки, които постепенно освобождават тези основни хранителни вещества. Какво трябва да приготвим?

4 литра вода

1 чаша костно брашно

1 чаша дървесна пепел

Още: Размножаване на рози с резници: Кога и как се прави

1 супена лъжица английска сол

шепа гранулиран тор

Смесете всички съставки в кофа и оставете да престоят няколко часа. Приложете сместа за първи път в началото на вегетационния период, за предпочитане когато розите започнат да разлистват. Изсипете разтвора в основата на храста, без да мокрите стъблата. Повтаряйте приложението на всеки 1-2 месеца до август, това ще осигури непрекъснат цъфтеж. Преди да използвате този домашен тор, си струва да тествате pH на почвата, където растат розите. Ако е алкална, прекратете употребата (сместа повишава pH на почвата).