Как правно да размножавате градински чай

Размножавайте градинския чай чрез стъблени резници или семена. Стъблените резници са добър начин за създаване на нови растения, когато установените растения пораснат твърде вдървенели, за да произведат ароматни листа. Резниците трябва да се вземат от нови издънки. Отстранете листата от долната част на резника и го потопете в хормон за вкореняване . Използвайте безпочвена почвена смес, за да засадите резника, и го поставете на ярка, но индиректна светлина . Не преполивайте, но поддържайте почвата влажна. След като се вкорени, го засадете отново.

Още: Как да засаждаме и отглеждаме кориандър

Отглеждането на градински чай от семена отнема около шест до осем седмици за покълване. Засадете семената във влажна почвена смес на дълбочина около 3 мм. Поддържайте почвата влажна, но не мокра. След покълване, отглеждайте на ярка, индиректна светлина, докато растенията станат достатъчно големи за разсаждане. Изнесете ги навън, за да се втвърдят, преди да ги засадите в градината.

Как да сушим градински чай

Още: Как да засадите и отглеждате розмарин

Ако планирате да съберете стъбла за сушене , измийте растенията предната вечер с пръскане с вода. Отрежете стъблата на следващата сутрин, след като росата изсъхне. Съберете горните 15 до 20 сантиметра от растежа на растенията. Свържете три до четири стъбла заедно и ги окачете с главата надолу на тъмно и сухо място с добра циркулация на въздуха.

Друг метод за сушене е да се разположат отделни стъбла хоризонтално върху сито. Когато листата изсъхнат напълно, ги натрошете и ги съхранявайте в херметически затворен контейнер. Вкусът обикновено се запазва в продължение на три до четири месеца. Имайте предвид, че сушенето засилва вкуса; използвайте сушен градински чай пестеливо.

Кога е най-подходящото време за събиране на градински чай?

Берете градински чай, когато ви е необходим. Режете го там, където се срещат два листа. Берете листата от градински чай сутрин за най-добър вкус.

Още: Как да засаждате и отглеждате градински чай

Кои са най-добрите начини за употреба на градински чай?

Добавете пресен или сушен градински чай към традиционни ястия и плънки с птиче месо, използвайте го за натриване на месо преди печене на скара или го добавете към ястия с яйца или сирене. Градинският чай е акцент в оцети на плодова основа, създавайки смеси с деликатни аромати и вкусове. Внимавайте обаче да използвате сушен градински чай пестеливо в готвенето; твърде много може да доведе до мухлясал вкус.

Най-добрите растения-компаньони за чушки

Колко място е необходимо на салвията, за да расте?

Градинските растения се нуждаят от достатъчно място, за да се разпрострат и достигнат пълна зрялост, така че оставете 30-60 см разстояние между растенията в градината. Ако отглеждате градински чай самостоятелно в саксия, тя трябва да е с диаметър поне 20-25 см.

Още: Само така е правилно да правите съпътстващо засаждане

Какви са признаците, че растението градински чай умира?

Градинският чай може да умира, ако има жълти, увехнали или брашнесто-петнисти листа. Друг добър признак е, когато стъблата изглеждат отпуснати и от растението се носи миризма на мухъл.