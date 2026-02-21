Удря магнитна буря? Даваме ви начина да ги победите: мерките са лесни за всички и полезни

Сериозните магнитни бури са истинско наказание за част от от хората. В тази статия обаче ще откриете абсолютно всичко, което ви е от първостепенно значение, за да се преборите с тях. Както и задължително ще ви посочим начин, по който да узнаете с прецизност кога точно ще се появат магнитни бури.

Как да разберем дали сме под въздействието на магнитните бури?

Различни изследвания показват, че близо 47 % от хората имат повишена чувствителност към магнитните бури, а в последните десетилетия броят им повишава растежа си. Не всички от тях знаят, че неразположението им, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, липса на концентрация, са породени или подсилени от магнитните бури. При немалко хора различни видове дискомфорт се усещат, могат да бъдат усетени един или два дни преди самата магнитна буря, а при други - в окото на бурята.

В същото време има и положителна новина - със съвсем малки усилия човек би могъл да се адаптира и потуши реакцията си към магнитната буря, ако промени навиците си и поне за няколко дни изпробва ефективни стратегии за олекотяване на ситуацията. Най-хубавото е, че тези навици са изключително подходящи за вас и ще ви въздействат здравословно така, че не само когато започнат магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в много добра кондиция. Затова тук ще стане дума за онова, което ви би било добре да знаете за магнитните бури и какво да приложите, за да се преборите с тях.

Интересен въпрос: Метеочувствителни ли сте?

Ако се окаже, че магнитните бури ви влияят лошо, то определено вие принадлежите към хората, които страдат от повишена метеочувствителност. Дори и да е така, това не трябва да предизвиква притеснения - всъщност почти половината от населението са метеочувствителни.

Какво е най-характерното за тях? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора изпитват различни промени в психическото здраве, както и физически дискомфорт, когато има резки климатични промени. Смяната на сезоните, прекомерна влажност или прекалена сухота на въздуха, силните жеги или пронизващият студ, слънчевите изригвания им влияят значително повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора в повечето случаи са малко по-чувствителни от другите и притежават по-ранима психика. Понякога получават болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Типично за тях е и безсънието. Характерна е също намалена работоспособност, разсеяност и проблемна концентрация. Субективното усещане за задух е често срещано оплакване.

Хроничните заболявания влияят не много добре на хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - със сигурност промените във времето биха могли да ви създатат чувство за неразположение . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват характерна слабост, проблеми със съня и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако принадлежите към този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво различни изследователи съветват да направите по време на магнитните бури.

Най-добрите стратегии, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Хранене и магнитни бури - най-важните съвети

Какво ще консумирате в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенна важност за здравословния ви статус. Диетата, която е най-доброто оръжие срещу магнитните бури, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Консумирайте повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително уместен вариант са печените ябълки, кайсиите, стафидите. Много добре влияят на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От нещата, които може да приготвите вкъщи, от варивата сега е подходящият момент за боб и леща. Тези варива действат облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: По-добре да е ръжен, защото включва витамините от групата Б, които имат силно въздействие за нервната система. По-добре премахнете от менюто наличието на белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът на билки винаги е широк, но тук ще ограничим до основните. Това са шипка, валериан, мента, глог, мащерка, маточина. Може дори да си направите кипяща смес от няколко билки, които влияят наистина добре.

- Закуската е нещо, което не ви съветваме да изпускате . Направете си нещо с елда - тя е изключително полезна. Ако сложите в кашата мляко, имайте предвич, че е препоръчително нискомаслено.

- Внимавайте с месото, да се похапва риба.

• 8 супер полезни навика при магнитна буря

По време на магнитните бури не забравяйте да си почивате повече. Следете внимателно съня си и не правете компромиси с него - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, осигурете си малко повече от следобедната дрямка.

Разходките са приоритет номер едно, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е точният момент. Не е от голяма важност разходката да е дълга, но едни приятни и бавни 30 минути ще са ви напълно достатъчни. Ако не ви е до разходка и предпочитате да сте си вкъщи, то една десетминутна гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви повлияят добре също.

Има и неща, от които ще е добре да се лишите - това са пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и прекалено солени храни.

Отложете физическите напрежения. Редуцирайте кибиченето пред телевизора, компютъра и телефона. Ключови са часовете преди лягане - тогава дръжте устройствата настрани.

Половин таблетка аспирин, освен ако не дразни стомаха ви, ще има хубава роля в справянето с проблема с магнитните бури.

Можете да въведете в ежедневните грижи за себе си контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в банята.

Никак не се препоръчва консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки нещо, което не ви е необходимо. Кофеинът пречи по време на магнитните бури, основно заради превъзбудата, която предизвиква.

Сложете спирачка за кратко на важните решения и не прекалявайте с шофирането.

Информацията за бурите - ето тук

Факт е, че в новинарските агенции е наситено с статии за магнитни бури. За съжаление обаче повечето са подвеждащи. Колкото и да са много, има един-единствен подход, с който да се информирате навреме за бурите - той е на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук