30 сгради от списъка с резерви в Кюстендил получават финансиране за саниране

30 сгради от списъка с резерви в Кюстендил получават финансиране за енергийно обновяване. Стойността на инвестицията надхвърля 35 млн. лв. – най-мащабният етап на енергийно обновяване, реализиран досега в общината, с което Кюстендил става сред водещите в страната. Проектните предложения се финансират по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ от Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027.

„Това е огромен успех и ясен знак, че Кюстендил е сред най-активните и подготвени общини в страната. Това е инвестиция в дома, в сигурността и в бъдещето на хиляди граждани. Нашата цел като администрация е европейското финансиране да достигне до всеки дом в Кюстендил — без бюрократични пречки, без забавяне и с максимална полза за хората.

Продължаваме да работим така, че всеки квартал на нашия град да стане по-топъл, по-уютен и по-енергийно ефективен.“, заяви кметът на Община Кюстендил инж. Атанасов. Той благодари за добре свършената работа на екипа на ресорния заместник кмет Николай Дочев и за търпението на собствениците на жилища.

С добавянето на резервния списък броя на сградите, които ще бъдат енергийно обновени надхвърлят 70, като общата стойност на текущите, одобрени и очакващи финансиране проекти за енергийно обновяване достига 80 558 560,33 лв. – безпрецедентна по мащаб инвестиция за подобряване качеството на живот в Кюстендил.

Пълен списък на одобрените за финансиране жилищни сгради:

BG16FFPR003-4.001-0033 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 235, бл. 148

BG16FFPR003-4.001-0060 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, жк. Осогово, бл.51

BG16FFPR003-4.001-0277 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Дондуков" № 55, бл.7

BG16FFPR003-4.001-0039 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Шести септември" блок № 8 вх. А и вх. Б

BG16FFPR003-4.001-0043 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, пл. Априлско въстание №1, бл. 45

BG16FFPR003-4.001-0050 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. Гладстон 10

BG16FFPR003-4.001-0281 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ж.к. "Румена Войвода" бл. 1, 2 и 3

BG16FFPR003-4.001-0036 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Княз Александър Батенберг" № 21, блок "Здравец II"

BG16FFPR003-4.001-0040 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" №233, блок №147

BG16FFPR003-4.001-0049 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Ивайло" № 11,13

BG16FFPR003-4.001-0054 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, бул. "Македония" №24, бл. 52

BG16FFPR003-4.001-0081 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, кв. "Запад" бл. 73

BG16FFPR003-4.001-0082 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Людмил Янков" № 31, вход А, Б, В и Г

BG16FFPR003-4.001-0088 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Стефан Караджа" 7

BG16FFPR003-4.001-0055 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Априлско въстание" №3, бл. 44, вх. А, вх. Б, вх. В

BG16FFPR003-4.001-0037 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Левски" №1, вх. А и Б

BG16FFPR003-4.001-0042 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" №1, вх. А и Б

BG16FFPR003-4.001-0057 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Антим Първи" № 34

BG16FFPR003-4.001-0083 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Шести септември" № 13

BG16FFPR003-4.001-0085 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Александър Стамболийски" № 36 и 38

BG16FFPR003-4.001-0090 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. Дрин, № 5

BG16FFPR003-4.001-0152 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Петър Берон" 16

BG16FFPR003-4.001-0273 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 240,242, 244, 246, 248

BG16FFPR003-4.001-0280 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ж.к. "Бузлуджа" бл. 102, 103, 104

BG16FFPR003-4.001-0038 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 324, бл. 119

BG16FFPR003-4.001-0045 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Софроний", бл.11

BG16FFPR003-4.001-0086 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ж.к. Герена, бл. 158

BG16FFPR003-4.001-0151 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Йордан Йовков" № 1, 3 и 5, блок №1, блок № 3 и блок №5

BG16FFPR003-4.001-0034 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 229, бл. 8

BG16FFPR003-4.001-0052 Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сгра-да, гр. Кюстендил, бул. България №53, вх. А и Вх. Б

Този резултат е сред най-добрите в страната и показва значително увеличаване на броя подготвени и допустими проекти спрямо предходни класирания