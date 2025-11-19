България ще избира от най-популярните си изпълнители за "Евровизия"

България ще избере своя представител на конкурса "Евровизия 2026" във Виена след селекция, на която ще участват най-популярните родни изпълнители. Това стана ясно днес, когато Българската национална телевизия и ПРОФОН подписаха споразумение за сътрудничество, свързано с избора на български изпълнител.

Избягване на субективния фактор

ПРОФОН ще предостави на БНТ информация за най-излъчваните български песни в последните 8 месеца, предвижда споразумението.

Още: Тотално фиаско за руската "Евровизия": Победителят изобщо не е близо до кремълските "традиционни ценности" (ВИДЕО)

Изпълнителите, които ще бъдат поканени да участват в местната селекция през януари 2026 г., ще бъдат подбрани именно по този критерий. Така ще се избегне субективният фактор при сформирането на селекция за националния финал на "Евровизия".

"Екипът на БНТ работи усилено по правилата и критериите за националната селекция за песенния конкурс "Евровизия". Споразумението с ПРОФОН ще осигури ясен критерий, по който да поканим най-добрите и най-конвертируемите български артисти за националната селекция, без субективен фактор", заяви Антон Андонов, член на УС на БНТ.

Източник: БНТ

ПРОФОН ще предостави на БНТ информация кои са Топ 40 на най-излъчваните български песни в радио и телевизионния ефир за последните 8 месеца.

"Радваме се, че можем да бъдем полезни в избора на българския изпълнител за "Евровизия", като осигуряваме обективна и прецизна информация", каза от своя страна Виктор Касъмов, председател на УС на ПРОФОН.

Още: Испания: Бойкот на Евровизия, ако Израел участва

Завръщането на България

България обяви завръщането си на "Евровизия" тази година. Конкурсът ще се проведе в австрийската столица Виена, като двата полуфинала са 12 май и 14 май, а големият финал е на 16 май.

През годините страната ни е експериментирала с различни формати на избор на песен - директно обявяване на участник и песен, избор на изпълнител, но гласуване за песен, както и селекция от изпълнители с гласуване от публиката или или с вътрешен избор.