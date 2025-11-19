Русия хвърля милиони долари за добив на петрол и газ в Северна Корея

Русия ще отдели милиони долари за проучване на дълбоководния шелф на Северна Корея за газ и петрол през следващата година, сочи разследване на NK News - южнокорейската медия, която отразява случващото се в северната съседка. Гореописаният ход е част от плановете на Москва да помогне на КНДР да се справи с дългогодишния недостиг на енергийни суровини, като същевременно си осигури достъп до допълнителни залежи от въглеводороди в Далечния изток.

Диктаторът Владимир Путин лично е предложил инициативата за оценка на „перспективите за потенциала на нефт и газ в дълбоководния басейн на Японско море“ на шелфа на Северна Корея, съобщи първият заместник-министър на финансите на Русия Ирина Окладникова пред Комисията по бюджет и данъци на парламента (Държавната дума). Това се случи при разглеждането на проекта за федералния бюджет на Русия за 2026-2028 г. миналата седмица.

Путин планира голяма инвестиция

Русия планира да инвестира близо 11 милиона долара (890 милиона рубли) за реализиране на проучвателния проект през 2026 г., сочат допълнителни документи, публикувани от комисията.

Очаква се Държавната дума да разгледа предложението за бюджета на второ четене в долната камара на руския парламент. Ако няма неочаквани промени, той вероятно ще премине трето четене, преди да бъде представен в горната камара - Съвета на федерацията, след което Путин ще подпише документа, за да влезе в сила.

Русия е положила основите

Москва, изглежда, вече е положила основите за бъдещо геоложко проучване на района, както разкриват официални документи за обществени поръчки. Съгласно тях Русия е провела „хидромагнитно проучване“ на „2300 линейни километра в Корейско източно море“, т.е. Японско море. Тази техника се използва за локализиране на нефт и газ под морското дъно.

Базираният в Санкт Петербург Всеруски научноизследователски институт за геология и минерални ресурси на океана търсеше изпълнител за изследването от 1 септември до 3 ноември тази година, предлагайки около 25 000 долара за задачата. Според документите за възлагане на поръчката тази задача е била възложена на Санктпетербургския държавен университет.

Университетът наскоро беше домакин на „водещи специалисти в морската геоложка проучвателна дейност“ от Северна Корея, като предостави двудневен курс, фокусиран върху инженерство и геофизични проучвания в своето Училище по съвременно инженерство. Делегатите от КНДР се научиха как да работят със софтуера за сеизмологични изследвания SeisPro и XTomo, както и с радар за проникване в земята, сеизмоакустична система и др.

Северна Корея и Русия се споразумяха по принцип да работят заедно по геоложкото проучване на въглеводороди през ноември 2023 г., като Москва изрази готовност да изготви план, след като Пхенян предостави съответните „геофизични карти“.

Задълбочаване на партньорството

Новите подробности за планираното сътрудничество между Русия и КНДР в областта на проучването на въглеводороди идват в момент, когато свързаните с това академични обмени набират скорост. Университетът по технологии „Ким Чак“ в Пхенян беше домакин на симпозиум по информационни технологии, енергийно инженерство, науки за околната среда и други теми от 11 до 12 ноември, в който участваха руски и китайски учени, според държавните медии на Северна Корея.

Очаква се Казанският федерален университет в Татарстан да приеме шестима севернокорейски специалисти през май 2026 г., което ще отбележи началото на „голям проект“ за обучение на персонал за проучване на нефт в КНДР. Инициативата ще създаде „високотехнологичен сектор за нефтена и газова геология в тази приятелска страна“, се казва в изявление на университета.

Помощта на Русия за откриването на газови и нефтени находища може да бъде от решаващо значение за усилията на Северна Корея да подобри енергийната си сигурност на фона на продължаващите ограничения на ООН върху вноса на петрол.

Руският депутат, отговарящ за групата за приятелство между Русия и КНДР, Казбек Тайсаев, дори предложи Москва да възроди отдавна изоставен проект за подпомагане на Северна Корея в изграждането на атомна електроцентрала.

Русия няма да бъде първата страна, която ще предприеме проучвания за газ и нефт на източното крайбрежие на КНДР - подобни усилия е положила и австралийската Beach Petroleum през 90-те години, припомня NK News. Москва също е проучвала района в миналото, пробивайки сондажни кладенци, а през 2012 г. сингапурска фирма проучи района.

Западният бряг на Северна Корея обаче привлича много по-голям чуждестранен интерес, като Китай, Русия, Швейцария и Малайзия провеждат проучвания и пробиват сондажни кладенци от десетилетия.

В момента Москва е подложена на санкции на САЩ срещу двата руски енергийни гиганта "Роснефт" и "Лукойл", а ограничението на приходите по тази линия е удар по финансирането на военната машина на Путин.

