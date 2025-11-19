Судан: Оръжия от ЕС подхранват военните престъпления, България е замесена

Посланикът на Судан в Европейския съюз предупреди, че оръжия, произведени в Европа, се озовават на бойното поле в африканската страна и подхранват жестокостите в продължаващата вече две години гражданска война. Абделбаги Кабеир призова страните от ЕС да спрат да продават оръжие на Обединените арабски емирства, които по-рано тази година бяха разследвани от комисия на ООН по обвинения, че подкрепят известна бунтовническа милиция в конфликта.

Войната в Судан и откритите български снаряди

Судан е опустошен от война между Суданските въоръжени сили (SAF) на правителството в Хартум и Бързите сили за подкрепа (RSF) - паравоенна група, обвинявана от правозащитни организации и експерти на ООН в етнически масови убийства, масово разселване и систематично сексуално насилие.

ООН описва хуманитарната криза като една от най-големите в света, с десетки хиляди убити от 2023 г. насам и около 25 милиона души, изложени на екстремен глад.

"ЕС трябва да прецени моралния баланс спрямо търговския баланс", заяви Кабеир, който представлява международно признатото правителство на Судан в Хартум. Той даде обширно интервю за Politico , в което критикува връзките на блока с ОАЕ.

Експерти на ООН разследват ролята на ОАЕ в доставките на оръжие за RSF - обвинения, които Абу Даби отрича. Разширено разследване на France24 през април тази година проследи боеприпаси, произведени в България ("членка на ЕС с процъфтяваща оръжейна промишленост", подчертава Politico), от продажбата им на ОАЕ до ръцете на бойците на паравоенната групировка в Судан въпреки дългогодишното оръжейно ембарго на ЕС срещу африканската държава.

Кабеир заяви, че ЕС е „обвързан със собствените си ценности“ да гарантира, че оръжията му не се реекспортират в зони на война като Судан. „Тези оръжия не са били предназначени за употреба от трети страни“, заяви той, добавяйки, че твърденията поставят блока в „много неприятна ситуация“.

България потвърди пред разследващите от ООН, че е изнесла минометни снаряди в ОАЕ през 2019 г., но заяви, че не е разрешила никакъв реекспорт към Судан. Министерството на външните работи в София не е отговорило на искането на брюкселското издание за коментар.

Ролята на ОАЕ

През миналия месец британското правителство също потвърди, че в Судан е открито военно оборудване, произведено в Обединеното кралство, а през ноември миналата година правозащитната организация „Амнести Интернешънъл“ посочи предполагаеми случаи, в които бойци от RSF са използвали бронирани превозни средства, произведени в ОАЕ, съдържащи френски военни системи.

След доклада на "Амнести" френската компания за отбрана Lacroix, която е произвела системите заедно с KNDS France, заяви, че „потвърждава, че е доставила системи за самозащита GALIX на въоръжените сили на ОАЕ“. Компанията добави, че е направила това „в строго съответствие с лицензите за износ" и свързаните с тях сертификати за забрана за реекспорт.

ОАЕ поръчаха оръжия на стойност над 21 милиарда евро от Франция между 2015 и 2024 г., което нарежда страната сред най-големите купувачи на френски оръжия, според правителствен доклад, публикуван по-рано тази година.

Длъжностно лице от правителството на ОАЕ казва, че Абу Даби „категорично отхвърля всякакви твърдения за предоставяне на каквато и да е форма на подкрепа на някоя от воюващите страни от началото на гражданската война“, добавяйки, че „осъжда жестокостите", извършени от двете страни в конфликта.

„Няма основателни доказателства, че ОАЕ е предоставило каквато и да е подкрепа на RSF или има някакво участие в конфликта“, твърди длъжностното лице. То подчертава, че „ОАЕ прилага всеобхватен и строг режим за контрол на износа в съответствие с приложимите си задължения по международното право, включително по отношение на контрола над оръжията“.

Топли връзки между ЕС и ОАЕ

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща посети Абу Даби в края на октомври, наричайки ОАЕ „важен и надежден партньор за ЕС: за просперитета, стабилността и сигурността на нашите региони и отвъд тях“. Еврокомисарят за Средиземноморието Дубравка Шуица също ще посети страните от Персийския залив следващия месец, включително ОАЕ, казва анонимен източник от ЕС пред Politico.

Кабеир заяви, че ЕС трябва да използва дипломатическото си влияние и предстоящото посещение, за да окаже натиск върху официалните лица на ОАЕ „да престанат да изпращат оръжия на RSF“.

„Това, което се случва в Субсахарска Африка, се отразява в Средиземноморието“, предупреди той, добавяйки, че нестабилността в Судан ще се разпространи в останалата част от региона и ще предизвика миграционни потоци.

Говорителят по външните работи на ЕС Ануар Ел-Ануни заяви, че общата позиция на блока по отношение на износа на оръжие „установява задължението да се отказва износ, ако той може да допринесе за нарушения на правата на човека, вътрешна нестабилност или въоръжен конфликт“ и че спазването ѝ е задължение на държавите членки. „Всички трети страни, по-специално страните в региона, които доставят оръжие и средства на воюващите страни, трябва незабавно да прекратят подкрепата си“, каза той и добави - „да се въздържат от подклаждане на вече експлозивната ситуация“.

ЕС ще използва „дипломатическите си средства и инструменти, включително ограничителни мерки, за да потърси мирно разрешение на конфликта“, добави Ел-Ануни.

Судан иска вдигане на санкции на ЕС срещу въоръжените си сили

През 2023 г. ЕС наложи целенасочени санкции срещу висши фигури и фирми, свързани с RSF и SAF, замразявайки активи, свързани с двете воюващи страни, и потвърждавайки оръжейното ембарго срещу Судан, което е в сила от повече от 30 години. През септември санкциите бяха удължени с още една година.

Кабеир заяви, че ЕС трябва да отмени санкциите си срещу Суданските въоръжени сили (SAF) „колкото се може по-скоро“, като изтъкна, че мерките са парализирали суданската икономика и отмяната им ще „отвори пътя за по-конструктивно сътрудничество с ЕС“.

Той добави, че ЕС е предоставил известна хуманитарна помощ, но сумата не е отговаряла на поетите ангажименти и "със сигурност не е отговаряла на нуждите на населението“. Блокът е отпуснал над 273 млн. евро през 2025 г.

"Разрушаване на нацията"

И SAF, и RSF са обвинени от ООН и правозащитни организации в сериозни нарушения, включително масови убийства на цивилни, изтезания и сексуално насилие.

Бойците на RSF бяха обвинени в избиването на членове на етническата група масалит в Дарфур миналата година, като убиха хиляди и принудиха десетки хиляди да избягат. Междувременно SAF са обвинявани, че с въздушните си удари са взели цивилни жертви в гъстонаселени градски райони.

„Но, разбира се, когато си на фронта, грешките са неизбежни“, аргументира се посланикът на Судан в ЕС. „Възможно е въздушен удар по военна база да е убил някои цивилни при пропуснат изстрел. Това може да се случи. Това е естествено, когато си във война".

Представителят на правителството на ОАЕ заявява, че Абу Даби „изразява тревога от жестоките атаки срещу цивилни от силите на RSF в Ел-Фашер“, както и от „продължаващите офанзиви на суданските въоръжени сили, които... са причинили невъобразими страдания на цивилното население, което и без това е на ръба на колапса“.

Кабеир обаче твърди, че нарушенията на суданската армия са изолирани „инциденти“, а не модел на „умишлено набелязване на цивилни граждани“ – нещо, което според него RSF прави с подкрепата на ОАЕ. „Това е кампания за разрушаване на нацията. За разрушаване на страната", смята посланикът на Судан в ЕС.

