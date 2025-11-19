Кметът на Кюстендил предложи създаването на национален QR код за всички входни точки на България

Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов представи иновативната туристическа платформа на общината и предложи национален QR код за всички входни точки на България на конференцията „Дестинация България на фокус за 2026 г.“. Форумът бе организиран от Националния борд по туризъм (НБТ) и Министерството на туризма и на него бе представена идеята за първата в България методика за измерване на значимите събития и въздействието им върху туристическата икономика.
Националният борд по туризъм ще опита за първи път в България да направи методика, безпрецедентна таблица на значимите събития, които правят България атрактивна дестинация не само в областта на туризма, но и във всички сектори на обществения живот.
Заместник-председателят на НБТ д-р Мартин Захариев подчерта, че подобна таблица и анализ до момента не са правени в България, а включването им в националната туристическа политика ще позволи страната да отчита реалната добавена стойност на фестивали, културни прояви, спортни събития и международни форуми.
Захариев посочи впечатляващи данни за мащаба на сектора:
37 000 хотелиери и инвеститори;
близо 5 000 туроператори;
20 000 ресторантьори;
230 туристически сдружения;
1900 туристически събития и фестивали;
5600 концерта годишно, посетени от 2,7 млн. души;
десетки културни, спортни и конгресни локации.
Той подчерта, че за да бъде измерен реалният ефект на туризма, е необходима нова методология, основана на когнитивен анализ, каквато се препоръчва от Световната организация по туризъм. В рамките на заседанието кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов представи разработената от отдел “ Туризъм, младежки дейности и спорт”иновативна туристическа мобилна платформа, създадена в последните месеци като част от новата политика за дигитално обслужване на туристите в региона.
Платформата събира в единна система:
културно-исторически обекти;
балнеоложки центрове и минерални извори;
туристически маршрути;
събития;
места за настаняване и хранене;
спортни зали и съоръжения
„Туристът сканира QR код и получава всичко необходимо за престоя си – бързо, интуитивно и модерно. Това е бъдещето на туризма и доказателство, че общините могат да бъдат двигател на промяната“, подчерта кметът.
Кметът инж. Атанасов отправи ключово предложение, което впечатли участниците в дискусията: унифициран QR код, който да бъде разположен на всички входни точки на страната –
летища, жп гари, автогари, магистрални зони за отдих, големи туристически обекти. Чрез него всеки турист ще получава моментален достъп до национален календар на събитията, информация за културни прояви, фестивали, спортни инициативи, музеи, маршрути и регионални ресурси.
Събирането на данни, тяхното превеждане, дигитализиране и достъпност за туристите ще дадат възможност България да изгради силен, единен и конкурентен туристически образ.