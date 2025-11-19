Кметът на Кюстендил предложи създаването на национален QR код за всички входни точки на България

Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов представи иновативната туристическа платформа на общината и предложи национален QR код за всички входни точки на България на конференцията „Дестинация България на фокус за 2026 г.“. Форумът бе организиран от Националния борд по туризъм (НБТ) и Министерството на туризма и на него бе представена идеята за първата в България методика за измерване на значимите събития и въздействието им върху туристическата икономика.

Националният борд по туризъм ще опита за първи път в България да направи методика, безпрецедентна таблица на значимите събития, които правят България атрактивна дестинация не само в областта на туризма, но и във всички сектори на обществения живот.

Заместник-председателят на НБТ д-р Мартин Захариев подчерта, че подобна таблица и анализ до момента не са правени в България, а включването им в националната туристическа политика ще позволи страната да отчита реалната добавена стойност на фестивали, културни прояви, спортни събития и международни форуми.

Захариев посочи впечатляващи данни за мащаба на сектора:

37 000 хотелиери и инвеститори;

близо 5 000 туроператори;

20 000 ресторантьори;

230 туристически сдружения;

1900 туристически събития и фестивали;

5600 концерта годишно, посетени от 2,7 млн. души;

десетки културни, спортни и конгресни локации.

Той подчерта, че за да бъде измерен реалният ефект на туризма, е необходима нова методология, основана на когнитивен анализ, каквато се препоръчва от Световната организация по туризъм. В рамките на заседанието кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов представи разработената от отдел “ Туризъм, младежки дейности и спорт”иновативна туристическа мобилна платформа, създадена в последните месеци като част от новата политика за дигитално обслужване на туристите в региона.

Платформата събира в единна система:

културно-исторически обекти;

балнеоложки центрове и минерални извори;

туристически маршрути;

събития;

места за настаняване и хранене;

спортни зали и съоръжения

„Туристът сканира QR код и получава всичко необходимо за престоя си – бързо, интуитивно и модерно. Това е бъдещето на туризма и доказателство, че общините могат да бъдат двигател на промяната“, подчерта кметът.

Кметът инж. Атанасов отправи ключово предложение, което впечатли участниците в дискусията: унифициран QR код, който да бъде разположен на всички входни точки на страната –

летища, жп гари, автогари, магистрални зони за отдих, големи туристически обекти. Чрез него всеки турист ще получава моментален достъп до национален календар на събитията, информация за културни прояви, фестивали, спортни инициативи, музеи, маршрути и регионални ресурси.

Събирането на данни, тяхното превеждане, дигитализиране и достъпност за туристите ще дадат възможност България да изгради силен, единен и конкурентен туристически образ.