Община Кюстендил започна обучения по киберсигурност за ученици. „Превенцията е най-важна, за да можем да опазим вас – децата, защото именно вие сте нашето бъдеще", заяви кметът инж. Огнян Атанасов. Във връзка с усилията за повишаване на информираността и защитата на децата и младежите от онлайн заплахи, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Кюстендил организира специализирани обучения по киберсигурност, насочени към седмокласниците от училищата в общината през учебната 2025/2026 година.

„Много е важно да разбирате рисковете, които крие интернет, защото всеки един от вас има достъп до електронни устройства и социални мрежи. Много е вероятно да се сблъскате с различни форми на кибертормоз. Затова тези обучения са изключително ценни – те ви показват как да се предпазвате, как да разпознавате опасностите и как да реагирате правилно.

Превенцията е най-важна, за да можем да опазим вас – децата, защото именно вие сте нашето бъдеще,“ подчерта кметът.

Обученията се реализират в партньорство с Cyber360 Academy и се водят от водещия експерт в областта на киберсигурността Явор Колев, с над 25 години професионален опит в противодействието на високотехнологичната престъпност.

Програмата цели да повиши дигиталната грамотност на учениците, да ги научи да разпознават онлайн рискове и да прилагат безопасно поведение в интернет пространството. Занятията се провеждат в интерактивна форма, адаптирана към възрастта на участниците, и включват дискусии, реални казуси и прожекция на кратък филм „Киберпрестъпност“.